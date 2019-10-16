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16 октября 9°C

Депутат Вакаев возглавил госструктуру, которая станет управлять парком «Изумрудный»

Как стало известно altapress.ru, руководителем «Алтайского фонда имущества» назначили депутата АКЗС от «Справедливой России» Владислава Вакаева. При этом участок под парком «Изумрудный» передадут фонду, который и займется его содержанием.

Парк "Изумрудный", Барнаул, август, 2018.
Парк "Изумрудный", Барнаул, август, 2018.
Татьяна Егорова, Facebook.

Два варианта развития парка

С начала года общественность бурно обсуждала судьбу многострадального парка, в котором последний арендатор — компания «Лидер» — вырубил около 500 (по другим данным, более 700) деревьев. Решение должны были принять краевые власти — ведь участок под парком «Изумрудный» находится в ведении Алтайкрайимущества.

Передавать его какой-либо частной структуре в аренду губернатор отказался. В августе он заявил, что содержать парк будет госучреждение, и на это планируют выделить деньги из бюджета. По предварительным оценкам, на содержание парка требуется около 20 млн в год.

По данным источников, близких к правительству края, краевые власти обсуждали два варианта содержания и развития парка. Первый — создание отдельной управляющей структуры. Второй — передача участка и, соответственно, парка существующей организации — казенному учреждению «Алтайский фонд имущества».

Фонд в настоящий момент проводит торги госимуществом и является учредителем акций (или долей) ряда краевых предприятий. Учредителем фонда является управление имущественных отношений.

Новый руководитель

Губернатор сделал выбор в пользу второго варианта. Он также предполагал замену руководителя фонда. Его возглавляла Людмила Сорокина, которая в 2017—2018 годах была министром имущественных отношений Алтайского края.

Но теперь новым руководителем назначен депутат АКЗС от «Справедливой России» Владислав Вакаев. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев подтвердил эту информацию

Вакаев, напомним, был руководителем одной из групп, разрабатывавших проект возрождения парка — эта группа назвала свой проект «ГорСад». И он, как и губернатор, был резко против передачи «Изумрудного» в аренду частной компании — он утверждал, что та вырубит значительный объем деревьев.

14 октября депутат не стал комментировать altapress.ru свое возможное назначение, сказав, что решение еще не принято и «дело это тонкое». Однако уже 15 октября стало известно, что власти определились и депутат получил эту должность.

Открытая дискуссия реконструкции парка &quot;Изумрудный&quot;.
Открытая дискуссия реконструкции парка «Изумрудный».
Ирина Пергаева, altapress.ru.

Ранее Владислав Вакаев изложил свое мнение о будущем парка. Он полагал, что продвигать проект его развития и управлять территорией должен специально созданный «Департамент парков и скверов Алтайского края» — автономная некоммерческая организация или краевое государственное унитарное предприятие. Эта же организация сможет в дальнейшем заняться и другими парками, полагал депутат.

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