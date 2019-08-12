«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать

Парк «Изумрудный» станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края. О таких планах журналистам рассказал губернатор Виктор Томенко.

По словам главы региона, надежда на частный ответственный бизнес в данном случае не оправдалась.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Парк как был, так и остается краевой собственностью. Никакого балансодержателя, хозяина у него сейчас толком нет, он просто числится в казне. Много лет парк предоставлялся в аренду различным коммерческим структурам — в итоге имеем то, что имеем. И концов не найдешь: начинаешь разбираться — все хорошие. Благими намерениями все выстлано. Позиция моя и правительства по-крупному заключается в том, чтобы парк продолжил оставаться парком.

Томенко знаком с предлагаемыми концепциями развития этой территории. Но превращение «Изумрудного» в коммерческий объект, который будет зарабатывать и содержать себя сам, не одобряет: «Мне они совсем не нравятся».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Наверно, можно там делать бизнес. Но он оттянет оттуда платежеспособный спрос и клиентов от других объектов. Это значит, что ухудшится положение другого бизнеса. Разве это правильная государственная политика? Да, мы получим источник средств для содержания парка, но те компании, которые раньше платили налоги в бюджет, из-за этого могут закрыться. Соображения госполитики и отношения власти к бизнесу говорят мне, что парк должен остаться парком — местом отдыха людей с достаточным объемом сопутствующих услуг.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

По мнению губернатора, там нужно просто навести порядок: составить программу, создать учреждение, которому передать «Изумрудный» в управление, утвердить смету.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Это будет затратная история: по очень приблизительным расчетам потребуется пара десятков миллионов на содержание. Я один принять такое решение не могу. Мне нужно спросить и депутатов: готовы мы ли на это выделить деньги. Я же понимаю, что в аренду парк отдавали из-за бедности — не было средств на содержание. Но мне кажется, что хорошего парка Барнаул достоин.

Когда именно будет рассмотрен вопрос, пока не известно.