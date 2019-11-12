Судьбу парка «Изумрудный» в Барнауле будут решать на стратегической сессии

Управление имущественных отношений Алтайского края пригласило к участию в обсуждении широкий круг представителей экспертного сообщества, общественных организаций и горожан, которые в форме мозгового штурма решат ряд важных задач.
«Одна из них, выработать концепцию развития парка Изумрудный с максимальным учетом интересов горожан, — говорится в объявлении. — Результаты стратегической сессии лягут в основу проекта, который будет разработан в ближайшее время».
По всем интересующим вопросам, а также по участию в стратегической сессии можно обратиться по телефону 26−52−68.