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Жизнь

Судьбу парка «Изумрудный» в Барнауле будут решать на стратегической сессии

16 ноября, в 13:00 в актовом зале барнаульской Гимназии № 40 на ул. Профинтерна, 53-а пройдет стратегическая сессия: «Парк Изумрудный: общественное проектирование». Здесь обсудят концепцию развития парка.

Уборка в парке "Изумрудный".
Уборка в парке "Изумрудный".
barnaul.org

Управление имущественных отношений Алтайского края пригласило к участию в обсуждении широкий круг представителей экспертного сообщества, общественных организаций и горожан, которые в форме мозгового штурма решат ряд важных задач.

«Одна из них, выработать концепцию развития парка Изумрудный с максимальным учетом интересов горожан, — говорится в объявлении. — Результаты стратегической сессии лягут в основу проекта, который будет разработан в ближайшее время».

По всем интересующим вопросам, а также по участию в стратегической сессии можно обратиться по телефону 26−52−68.

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