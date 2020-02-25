«Понимаю тех, кто протестует. Накипело»: новый управляющий парком «Изумрудный» — о вырубках, активистах и неудобных лавочках

19 февраля Фонду имущества Алтайского края, которому передали в управление барнаульский парк «Изумрудный», выделили первые лимиты на текущее финансирование парка. Планы на 2020 год грандиозные: надо приводить в порядок территорию, наполнять ее событиями, садить новые деревья и доказывать, что качественные общественные пространства в Барнауле могут успешно существовать. Обо всем этом altapress.ru подробно рассказал руководитель фонда Владислав Вакаев, которого мы пригласили в редакцию.

Сколько парку нужно денег

— Став руководителем фонда и посмотрев парковое хозяйство «Изумрудного», какие впечатления получили?

— Сама территория парка не стала для меня открытием, она мне была известна. Но выяснилось, что имеется множество проблемных точек. Например, не определен статус многих объектов, которые были построены еще в советское время и оказались в руках арендаторов. До сих пор не понятно, что делать с сооружениями, которые они сами построили.

Чтобы вы понимали всю проблемность ситуации, скажу: у Фонда имущества, например, на данный момент нет ввода электричества, зато он есть у бывших арендаторов.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

— А бюджет на управление парком есть?

— Это сейчас самая больная тема. Когда в октябре 2019 года я возглавил фонд, его бюджет уже был сформирован. Однако нам повезло — при корректировке было выделено дополнительное финансирование в размере порядка 4 млн рублей. Я сразу прошел стресс-тест: надо было эти деньги экстренно освоить.

Фонд закупил коммунальный комплекс с массой навесного оборудования, много инвентаря. Все это в перспективе поможет нам отказаться от аутсорсинга при обслуживании территории.

К сожалению, бюджет на 2020 год был запланирован с учетом прежней уставной деятельности фонда. На работы в парке средства заложены не были. Мы разработали дополнительную смету, которая в ходе длительных переговоров сократилась до 20 млн рублей. Распоряжение губернатора о выделении средств подписано, но лимиты на часть из них мы получили только 19 февраля.

Уборка в парке «Изумрудный». barnaul.org

— Действительно ли проект «Изумрудного» получил федеральную поддержку?

— Мы планировали, что развитие парка будет происходить за счет трех источников. Первый — краевые средства. Из запланированных на 2020 год 20 млн рублей половина должна пойти на текущее содержание — вырезку поросли, стрижку кустарников, санитарную обрезку деревьев, покос травы, уборку территории, протравки от насекомых и другие работы.

Еще 10 млн — на разработку проекта реконструкции парка и высадку деревьев. Зелень в парке — в каком-то смысле вопрос политический, решать который нужно в обязательном порядке.

Второй источник — федеральные средства, поступающие через мэрию Барнаула по проекту «Комфортная городская среда». Когда деньги будут выделены, мы хотели бы предложить направить их на обустройство дорожек и освещение.

По периметру парка давно проложена тропа протяженностью 1,8 км, хотелось бы сделать ее велобеговой. Для этого необходимо уложить новое покрытие и нанести разделительную линию, разграничив велосипедную зону и пространство для прогулок. Стоимость работ по предварительным расчетам составит около 12 млн рублей.

Парк «Изумрудный» 5 июня 2019 года. altapress.ru

Неосновные дорожки и тропинки можно вымостить природными материалами. С появлением полноценной дорожной сети, вопрос освещения, полагаю, встанет сам собой, ведь это и безопасность, и эстетика самого пространства. К сожалению, один из предыдущих арендаторов срезал большинство столбов освещения.

Третий источник финансирования обозначился сам собой — это частные инициативы. На сегодняшний день есть несколько организаций, готовых взять шефство над определенной территорией парка.

Недавно ко мне обратились представители молодежного правительства Алтайского края, которым я предложил поучаствовать в создании летнего амфитеатра в парке. Они согласились не только создать этот объект, но и загрузить его тематически.

Парк «Изумрудный», Барнаул , август , 2018. Татьяна Егорова , Facebook.

Почему покончено с арендаторами

— Подскажите , какая из предложенных общественностью концепций в итоге победила?

— Главная задача — создать многофункциональное современное городское общественное пространство. Проведенное социологическое исследование подтвердило, что барнаульцам нужен экологичный парк для тихого семейного отдыха.

К данному варианту ближе всего концепция «Город-сад», которая подразумевает минимум коммерциализации парка. Это должен быть настоящий уголок природы в центре города.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Я бы вообще хотел, чтобы парк развивался с учетом пожеланий самих горожан. К сожалению, проблема проектирования общественных пространств заключается в том, что власти стремятся причинить добро людям. Действуя исключительно из собственных побуждений, они затем искренне удивляются, почему люди недовольны.

Один урбанист по этому поводу рассказывал забавную историю. Он встречался с мэром города, в котором установили 50 новых лавочек. Когда они вместе решили на них посидеть, оказалось, что лавочки неудобные и расположены совершенно не в приспособленных для отдыха местах.

— Бывший арендатор «Изумрудного» Павел Тулин говорил , что в парке предполагалось строительство большого спортобъекта. От подобной идеи вы решили отказаться?

— Проект Павла Тулина действительно предполагал такое строительство, но оно потребовало бы очередной вырубки деревьев. Как вы знаете, городское сообщество болезненно реагирует на любые посягательства в отношении зеленых зон. Думаю, поэтому эта идея оказалась невостребованной, хотя сам проект был довольно интересным и хорошо проработанным.

Владислав Вакаев участвует в дискуссии. Юлия Давыдова

Могу сказать, что спортивный объект на границе парка «Изумрудный» уже есть. Я говорю о большом недостроенном здании на пр. Комсомольском площадью порядка 5 тыс. кв. метров, которое позиционируется как спортивно-оздоровительный центр. Собственник предлагает его по очень привлекательной цене.

Если появится новый инвестор, объект может стать полноценным спортивным комплексом.

— Насколько понимаю , о приходе якорного частного инвестора речь не идет?

— Не хотелось бы. Инвестор, который зайдет с коммерческими целями, захочет окупить свои вложения. Сделать это можно только путем жесткой коммерциализации или выделения части земли под застройку. Ни один из этих вариантов неприемлем.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Что вы думаете о…

…строительстве ФОКа в парке им. Ленина Моя принципиальная позиция по поводу зеленых зон в Барнауле — их катастрофически не хватает. И это большое лукавство городских властей, когда они говорят обратное, ссылаясь на нормативы. Особенно болит душа за жителей спальных районов, которые вообще лишены насаждений. Очевидно, что имеющиеся зеленые зоны надо развивать и благоустраивать, иначе это будут не места отдыха, а источники опасности. Парк им. Ленина я лично парком не считаю — это большая заброшенная территория. Я предлагал на пустыре, рядом с ее зеленым массивом, построить ФОК и использовать его как толчок для дальнейшего преобразования остальной площади. …гостинице Radisson в сквере на Молодежной Я изначально говорил, что вся территория от площади Сахарова до площади Ветеранов обладает особым смыслом для Барнаула — это фактический центр города. Надо защищать каждый уголок природы на данной территории и одновременно развивать ее. Здесь должна кипеть жизнь. … новом корпусе АГУ на месте сквера Я бы хотел, чтобы Алтайский госуниверситет прислушался к мнению общественности и отказался от строительства в сквере. Тем более что место под новый корпус можно найти. Думаю, что компромисс в этом вопросе возможен. … возрождении «Юбилейного» Парк однозначно надо восстанавливать. Моя задача на данный момент — «Изумрудный», так что в новый проект входить пока не могу. Но хотел бы порекомендовать горожанам продолжать борьбу за это место. Можно использовать нестандартные формы. Есть такое направление — тактическая урбанистика. Новый тренд, когда неравнодушные горожане начинают что-то реализовывать своими силами, показывая власти, как это должно быть. Я бы в формате тактической урбанистики предложил жителям окрестных районов провести один день в парке, показав, как он может работать. Прийти семьями, расстелить пледы, устроить пикники, провести спортивные соревнования.

Сколько деревьев высадят в «Изумрудном»

— Вы назвали несколько ключевых объектов , которые планируется построить в 2020 году. Вырубки деревьев для этого потребуются?

— В парке на данный момент мы выявили девять аварийных деревьев. Будем запрашивать разрешения на их снос. Это мера вынужденная и касается такого важного аспекта, как безопасность людей. Новые точки активности планируются на свободных полянах и пока в виде легковозводимых конструкций. Это нужно для того, чтобы понять, насколько востребовано будет то или иное место.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

— Высаживать деревья будете?

— Мы бы хотели отойти от аллейного принципа развития парка и провести зонирование в соответствии с теми ландшафтами, которые имеются в Алтайском крае. Здесь можно воспроизвести березовые околки, кусочек ленточного бора и даже участок черневой тайги, посадить липы, ельник, ивы, яблони. Не хотелось бы высаживать экзотические деревья — слишком дорого и нелогично.

В смету на 2020 год мы заложили высадку 400 деревьев-крупномеров и 3,2 тыс. кустарников. Разумеется, это не предел. К этим цифрам добавятся растения, высаживаемые друзьями парка. Ландшафтные работы будут производиться по сформированному дендроплану.

Скажу сразу: есть вероятность, что весной высадку крупномерных деревьев провести не успеем. Большой трагедии в сложившейся ситуации не вижу. Весной у нас будет возможность хорошенько подготовить территорию, на которой со времен сплошных рубок выросло много сорной поросли.

В «Изумрудном» мы решили организовать мини-питомник, на языке агрономов это называется «перешколка». Опубликуем номенклатуру деревьев и кустарников, которые нам нужны, и попросим жителей их приносить. Высадим саженцы весной в питомнике, а осенью пересадим на постоянные места в соответствии с дендропланом.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

Кто должен управлять парками Барнаула

— На ваш взгляд , нужна ли Барнаулу управляющая организация , которая бы занималась парками?

— Да, я сторонник подобной идеи. Есть такое понятие «экономия на масштабе», которым крупные города успешно пользуются. Они создают дирекции парков и скверов, которые централизованно управляют подобными территориями.

В Казани у дирекции 19 парков в управлении, есть дирекция и в Новосибирске. В Москве работает большой департамент с солидным бюджетом. Ежегодно только на содержание парка Сокольники выделяется 600 млн рублей.

В Барнауле все сложно: парки либо находятся в коммерческой аренде и как таковыми парками не являются, либо брошенные и бесхозные.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

Если все же двигаться в правильном направлении и создавать управляющую структуру, в краевой столице есть как минимум четыре пространства, которые надо развивать. Я говорю про «Изумрудный», «Юбилейный», парк им. Ленина и пустырь за торговым центром «Европа», который можно превратить в хорошее место отдыха.

Можно использовать опыт Нижнего Новгорода, где создали институт развития городской среды на базе сообщества молодых активистов — архитекторов, дизайнеров, урбанистов, экологов.

Они разрабатывали интересные проекты преобразования общественных пространств и публично их продвигали. Власть приняла новые идеи и учредила институт, главным активом в котором стали не чиновники, а именно активисты.

В парке «Изумрудный» в январе 2019 года altapress.ru

— Не кажется ли вам , что барнаульская общественность увлеклась политической спекуляцией на теме парков?

— С одной стороны, я понимаю тех, кто громко выражает протест, потому что реально накипело. С другой — сегодня есть запрос на конструктивное взаимодействие, и история «Изумрудного» показывает, что оно возможно. Барнаульцы для этого созрели.

Не уверен, что созрела городская власть. Там еще есть чиновники, которые видят в людях пассивную толпу, живущую по принципу «моя хата с краю».

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

В этом смысле важно различать жителей и горожан. Житель вертится в треугольнике «дом — работа — магазин», все, что дальше, ему неинтересно. Настоящий горожанин может жить в Москве, но переживать и участвовать в том, что происходит в Барнауле.

— Вы затронули тему парков в малых города и селах , можете сказать , где еще хуже , чем в Барнауле?

— Пока не анализировал. В этом году меня пригласили для участия в одной из секций форума АТР, которая как раз будет заниматься вопросами городских общественных пространств в Алтайском крае. Думаю, что после этого мероприятия понимания станет больше.

Специальный вопрос

— Чем сейчас занимается Фонд имущества Алтайского края и какова ваша роль в новой должности?

— Недавно Фонд имущества Алтайского края был преобразован в казенное предприятие. Его функции в последнее время существенно сузились. В свое время учреждение занималось приватизацией, продажей имущества. Теперь по новому законодательству приватизационная деятельность передана в ведение профильному управлению.

Владислав Вакаев. Олег Богданов , altapress.ru

На сегодняшний день фонд отвечает за продажу земельных участков и имущества казенных учреждений. У нас проводятся классические аукционы с трибуной, молотком и табличками в руках участников. Бывают достаточно интересные торги. Например, на одном стоимость права аренды земельного участка в Барнауле с чуть более 400 тыс. рублей взлетела до 13,5 млн.

Поскольку функционал фонда уменьшился, на момент моего прихода там работало шесть человек. Когда зашла речь об управлении парком «Изумрудный», штат был увеличен до 11 человек, в дальнейшем количество работников возрастет до 17.

О чем еще рассказал собеседник

О сотрудниках парка В парке «Изумрудный» будет свой комендант. Предусмотрен также ответственный за общественные проекты, а также шесть подсобных рабочих. Рассчитываем и на помощь неравнодушных людей, которые будут готовы помогать в обустройте парка. Во всем мире это широко практикуется. О коммунисте Юрии Красильникове Юрий — классический городской активист. Такие люди очень нужны каждому городу. Другой вопрос, что они видят проблему, умеют громко говорить о ней, но не всегда способны предложить пути ее решения. Когда возник конфликт вокруг спорткомплекса в парке им. Ленина, я говорил Юрию, что не согласен с его требованием отставки министра спорта Алексея Перфильева. При таком подходе конструктива не будет, возникнет только конфликт. О приглашении Андрея Щукина Я опубликовал информацию о том, что фонд ищет человека на должность заместителя по общественным проектам, того, кто будет наполнять парк событиями. Первым позвонил Андрей Щукин. Он сказал, что ему данная работа интересна. В какой-то мере я его понимаю: Андрей Евгеньевич — яркий публичный человек, который хотел бы заниматься чем-то интересным, находящимся в фокусе общественного внимания. Но, полагаю, что эта должность подошла бы человеку, который мало известен и хочет нарабатывать определенный социальный капитал. У Андрея уже все это есть. О политических амбициях Когда шла беседа в правительстве края о моем назначении, я сразу обозначил свои социал-демократические взгляды. Мне сказали, что готовы работать с любыми конструктивными политическими силами. Никогда не скрывал, что меня интересует политическая деятельность и в 2021 году хотел бы продлить свои полномочия депутата АКЗС.