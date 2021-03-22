Власти Барнаула передадут городские электросети старому арендатору, но по рыночной цене

В конце марта в алтайской энергетике намечалось большое событие: аукцион за право арендовать электросетевой комплекс Барнаула. Сам факт аукциона казался неизбежным следствием судебного процесса, проигранного «Барнаульской сетевой компанией» (БСК) — нынешним арендатором комплекса. Однако, как стало известно altapress.ru , аукцион не состоится и заключить договор аренды мэрия предложит все той же БСК.

Искали инвесторов

Администрация Барнаула впервые судилась с БСК по столь серьезному и даже, пожалуй, скандальному поводу.

Из решения суда явно следует: БСК, старый и, казалось бы, проверенный партнер городской власти, несколько лет назад ввела ее в заблуждение.

Ее сотрудник, минуя законные процедуры, продлил на 10 лет договор аренды комплекса. Причем судьи пришли к выводу: сделано это было путем подмены странички. Доказать, что подмены не было, в БСК не смогли.

Подстанция «Кристалл» в Барнауле. Doc22.ru

Между тем, много лет до этого отношения сторон складывались как нельзя более гладко.

Электросетевой комплекс Барнаула — а это тысячи километров кабельных линий, многочисленные подстанции и многое другое — власти передали «Барнаульской сетевой компании» без конкурса еще в 2006-м. И сразу на 15 лет: до 31 марта 2021 года.

Это не было чем-то экстраординарным — в те годы мэрия искала инвесторов для коммунального сектора. И уже передала частникам в долгосрочную аренду внутриквартальные тепловые сети, водопровод и теплоснабжение поселка Южный.

Подстанция после реконструкции «Барнаульской сетевой компанией». Barnaul.org

Выбор без выбора

Впрочем, вопрос о поиске арендатора электросетей встал довольно неожиданно — государство, как-то это часто бывает, изменило правила игры. В стране шла реформа энергетики — и закон запретил совмещать в одной организации конкурентную сбытовую деятельность и монопольную сетевую.

Тогда на базе «Барнаульской горэлектросети» создали БСК. Других арендаторов власти и не искали, хотя к началу 2006 года (дате заключения договора) БСК и была фирмой «юной» (зарегистрирована в 2005-м). И это понятно.

Во-первых, «горэлектросеть» обслуживала комплекс с 1960-х годов, и ее сотрудники знали его как свои пять пальцев (а они перешли в БСК).

Во-вторых, определять арендатора на конкурсной основе закон тогда не требовал. Ну, а в-третьих — и горсеть, и БСК к тому времени контролировал бизнесмен Анатолий Банных. А он входил в число тех, кому в администрации очень доверяли.

«Барнаульская горэлектросеть» Altapress.ru

Изменения в договор аренды

Оговоримся: по документам учредителями БСК много лет был не сам Анатолий Банных, а его деловые партнеры — Сергей Портнягин (ранее занимавшийся у него вопросами безопасности, также был директором БСК) и Сергей Розбах (сводный брат бизнесмена).

Однако бизнесмен не скрывал, что электрокомплекс — его бизнес. И в первые годы, по отзыву предпринимателей, он активно в нем участвовал.

А сама БСК активно участвовала в непрофильном бизнесе — например, учредила в Горном Алтае «вертолетную» компанию «АлтайАвиа», вложив в уставный капитал почти 300 млн рублей, и турфирму «Алтай Виладж».

Робинсон-66. myhelicopter.ru

В 2017 году Анатолий Банных погиб из-за крушения вертолета вместе с другими пассажирами. Именно в годы, когда он — или его бизнес-партнеры — руководили работой компании, кто-то внес изменения в договор аренды и удлинил ее срок на 10 лет.

Произошло это не позднее 2015 года. Но власти города обнаружили эту важную подробность только при главе города Сергее Дугине, ставшем мэром при поддержке губернатора того времени Александра Карлина.

К слову — к тому времени и в составе учредителей БСК произошли изменения — в них вошел сын Анатолия Банных и другие его деловые партнеры.

Подменили страничку

Открытие сделал в марте 2019-го сотрудник земельного комитета, занимавшийся переоформлением договоров аренды участков. Его насторожила дата в одном из документов. Администрация запросила в Росреестре документ — допсоглашение к договору аренды, подписанное в 2008 году.

Росреестр , управление по Алтайскому краю. Росреестр , управление по АК.

Поводом для допсоглашения стало всего лишь изменение балансодержателя (вместо «Барнаульского имущественного казначейства» — комитет по учету имущества муниципальной казны), что и надо было отразить в бумагах.

Однако, получив из Росреестра копию, в администрации выяснили: первая страничка допсоглашения выглядит не совсем так, как в момент подписания в 2008 году. В пункте 2 указан срок аренды — до 31 марта 2031 года, а не до 31 марта 2021-го, как было изначально.

Позицию не изменили

Решения судов позволяют понять, как это случилось. После подписания допсоглашения с изменением балансодержателя и реквизитов оригиналы передали БСК — чтобы та зарегистрировала изменения в Росреестре.

Заключение договора. pixabay.com.

БСК это сделала. Но не в 2008 году, в год подписания, а только в 2015-м. А вот оригинал в администрацию так и не поступил, несмотря на доверительные отношения сторон, — в мэрии оставалась только копия.

Различия в варианте «от Росреестра» и в копии «от мэрии» ее представители объяснили так: первую страницу допсоглашения… заменили при госрегистрации.

В июне 2019 года, еще при Дугине, администрация подала иск в арбитраж — с тем, чтобы оспорить пункт документа, в котором вместо 2021 года появился 2031-й. В августе Дугин ушел в отставку. Но в мэрии продолжили судиться и позицию не изменили.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Правовые основания отсутствуют

На суде представители города акцент сделали, собственно, не на замене странички (хотя исследовали и это) — а на том, что правовых оснований продлить срок аренды на 10 лет не было.

Во-первых, сдавать в аренду городское имущество дольше, чем на 15 лет, можно только по согласованию с Барнаульской гордумой, этого требует ею же принятое положение. А депутаты такого решения не принимали (есть справка гордумы).

Во-вторых, к моменту госрегистрации заработал закон, по которому определять арендатора надо на торгах. Торгов же не было. А раз не было — значит, соглашение о продлении аренды ничтожное.

Стороны прошли две судебные инстанции, ни один из доводов юротдела БСК судьи не сочли убедительным.

Подстанция после реконструкции «Барнаульской сетевой компанией». Barnaul.org

Несостоятельные доводы

В БСК, к примеру, настаивали: срок исковой давности истек. Стало быть, истцам надо отказать. Суд ответил со ссылкой на документы Верховного суда: нет, не истек — ведь чиновники только в 2019 году узнали о нарушении.

В компании заявили: эксперты не сделали категоричных выводов о замене странички. Суд ответил со ссылкой на экспертов: бумага первой и второй страниц — из разных партий, количество частиц тонера и поля текста на страницах различаются. Совокупность выводов — не в пользу БСК.

Трансформаторная будка — электросетевое имущество Барнаула. Altapress.ru

Энергокомпания предъявила суду и такой своеобразный аргумент: гордума, возможно, потеряла решение о передаче электросетей на 25 лет… Этот довод судьи тоже рассмотрели. Но сочли несостоятельным и ничем не подтвержденным.

Более того, в БСК заявили: документ о продлении на 10 лет подписал глава города того времени Владимир Колганов. А главе дано право заключать договора на срок до 15 лет. Судей и это, однако, не убедило: ведь общий срок договора — 25 лет.

В итоге суд поддержал требования городских властей и признал пункт о 2031 годе недействительным. В кассационную инстанцию БСК уже не пошла.

Аукцион. Pixabay.com

День «Х» приближается

Напомним, в суде власти настаивали: продление аренды без торгов — нарушение закона «О защите конкуренции». Поскольку последний день аренды — 31 марта — приближался, электросетевые компании начали готовиться к аукциону.

Так, Николай Пантелеев, директор филиала «Россети Сибирь» «Алтайэнерго», сказал altapress.ru, что компания направила главе города письмо, что готова взять это имущество в аренду.

«Этот актив нам интересен, потому что расширение сферы деятельности (с уменьшением количества территориальных сетевых организаций) приведет к сокращению затрат на содержание сетей. Понятно, что речь не идет о сокращении линейного персонала, непосредственно занятого обслуживанием», — объяснил Николай Пантелеев.

Николай Пантелеев. «Алтайэнерго».

Пантелеев напомнил, что «Россети Сибирь» — «крупнейшая федеральная компания с высоким уровнем развития технологий и большим опытом» и сможет лучше обслуживать электросетевое хозяйство Барнаула.

«Если это имущество будет выставлено на аукцион, мы обязательно примем в нем участие на общих условиях», — сказал он.

По неподтвержденным данным, интерес к сетям Барнаула был и у другой госкомпании (но уже краевой) — СК «Алтайкрайэнерго».

Электромонтеры Центральных электрических сетей «Алтайэнерго». архив филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго»

Аукциона не будет

Однако, как стало известно altapress.ru, городские власти все же намерены при заключении нового договора аренды обойтись без конкурса. Это следует из ответа Светланы Фоминых, председателя городского «имущественного» комитета, направленного ею в ответ на предложение «Алтайэнерго» (оно есть в редакции).

Фоминых сослалась на другую статью того же закона «О защите конкуренции», которым руководствовались в суде. В законе, в самом деле, возможность заключить договор аренды муниципального имущества без торгов предусмотрена.

Но есть условия: арендатор не имеет долгов по аренде, а размер арендной платы определен по результатам оценки рыночной стоимости объекта.

«Барнаульская сетевая компания» имеет право реализовать преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок, — сообщила Светлана Фоминых.

Трансформаторная будка — электросетевое имущество Барнаула. Altapress.ru

Фоминых объяснила в письме: в настоящий момент проводится инвентаризация электросетевого имущества. Это делается с тем, чтобы рассчитать новую арендную плату, ранее сообщили в мэрии изданию «Толк».

Будет ли плата больше существующей или меньше — никто пока не скажет. В мэрии объяснили: в настоящий момент БСК платит городу за аренду 1,84 млн рублей в месяц — то есть 22 млн рублей в год. «Толк» также передает, что работой арендатора в мэрии довольны, задолженность по арендной плате отсутствует.

Добавим, что в конце 2020 года БСК избавилась от непрофильных активов: в настоящий момент у «вертолетной» компании «АлтайАвиа» и туристической «Алтай Виладж» — новый собственник «Резорт-М», зарегистрированный в Москве. Теперь, очевидно, БСК сможет сосредоточиться только на профильной деятельности.

Факт

По данным «РБК.Компании», чистая прибыль БСК за 2019 год составила 47 257 000 рублей, выручка за 2019 год — 2 826 910 000 рублей.