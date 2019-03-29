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Экономика

Власти края готовы потерять контроль над аэропортом Барнаула ради его модернизации

Власти Алтайского края готовы отдать контрольный пакет акций барнаульского аэропорта компании «Новапорт», чтобы за ее счет провести реконструкцию аэровокзала, пишет ТАСС. О возможности такого варианта на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Анна Зайкова

Контрольный пакет акций может перейти «Новапорту», если компания согласится взять на себя модернизацию аэропорта.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Если партнеры возьмут реализацию проекта модернизации аэропорта на себя — они захотят контроля, мы это в крае должны проанализировать.

В таком случае, считает губернатор, нужно будет «найти общий знаменатель» и определиться с мнением большинства, с возможностью потерять контроль над аэропортом в обмен на перспективу его развития. Томенко уверен, что «это будет на пользу».

На данный момент 52% акций принадлежат авиапредприятию «Алтай» (администрация Алтайского края), 48% - у «Новапорта».

Отметим, «Новапорт» давно хотел получить контроль за предприятием, но предыдущее руководство края под руководством Александра Карлина не уступало контрольный пакет акций, опасаясь того, что частный инвестор не станет вести текущую социальную политику и сократит часть работников.

В начале февраля 2019 года власти края показали варианты будущей реконструкции аэропорта. По оценке «Новапорта» модернизация обойдется в 2,4 млрд рублей.

Тогда же министр транспорта алтайского края Александр Дементьев сообщил, что помимо передачи контрольного пакета возможен другой вариант — допэмиссия акций с сохранением долей собственности.

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