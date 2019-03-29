Власти края готовы потерять контроль над аэропортом Барнаула ради его модернизации

Контрольный пакет акций может перейти «Новапорту», если компания согласится взять на себя модернизацию аэропорта.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Если партнеры возьмут реализацию проекта модернизации аэропорта на себя — они захотят контроля, мы это в крае должны проанализировать.
В таком случае, считает губернатор, нужно будет «найти общий знаменатель» и определиться с мнением большинства, с возможностью потерять контроль над аэропортом в обмен на перспективу его развития. Томенко уверен, что «это будет на пользу».
На данный момент 52% акций принадлежат авиапредприятию «Алтай» (администрация Алтайского края), 48% - у «Новапорта».
Отметим, «Новапорт» давно хотел получить контроль за предприятием, но предыдущее руководство края под руководством Александра Карлина не уступало контрольный пакет акций, опасаясь того, что частный инвестор не станет вести текущую социальную политику и сократит часть работников.
В начале февраля 2019 года власти края показали варианты будущей реконструкции аэропорта. По оценке «Новапорта» модернизация обойдется в 2,4 млрд рублей.
Тогда же министр транспорта алтайского края Александр Дементьев сообщил, что помимо передачи контрольного пакета возможен другой вариант — допэмиссия акций с сохранением долей собственности.