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Экономика

Власти готовят масштабную реформу ЖКХ

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о готовящейся перестройке системы ЖКХ.

Котельная, отопительный сезон.
Котельная, отопительный сезон.
altapress.ru

По словам Хуснуллина, без перестройки ЖКХ невозможно достигнуть показателя в миллиард квадратных метров по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщает РИА Новости.

«Мы, строя жилье, „паровозом“ должны вытащить еще целый ряд сфер», — приводит слова вице-премьера агентство.

Правительству также предстоит решить ключевую задачу по расселению аварийного жилья. Площадь непригодного для проживания жилья растет в стране с каждым годом, пишет News.ru. Поэтому нужно как можно быстрее определиться, какое жилье сносить, а какое — ремонтировать.

Еще одной проблемой является состояние инженерной инфраструктуры. Нельзя подключать новостройки к изношенным сетям.

«Программа модернизации инженерной инфраструктуры «60 плюс», увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в 1 триллион рублей, а мы даем 5−10 миллиардов рублей, — сказал Хуснуллин.

Другой стороной является финансовое состояние организаций ЖКХ, в частности управляющих компаний. Они не доплачивают поставщикам ресурсов, что приводит к большому количеству проблем. В частности, не выделяются деньги на ремонт объектов в полном объеме, пишет News.ru.

Вице-премьер потребовал разобраться с управлением апартаментами и малоэтажными коттеджными поселками, где правовые пробелы приводят к многочисленным конфликтам.

Более половины объектов коммунальной инфраструктуры в РФ изношены — таковы результаты проверки ЖКХ, которую провела Счетная палата (СП).

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