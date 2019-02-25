Почему в Алтайском крае в два раза выросла теневая занятость вопреки стараниям властей

Уровень теневой занятости в Алтайском крае достиг максимально высокого значения — 42% от трудоспособного населения. Эта цифра выросла в два раза всего лишь за 4 года, следует из данных Алтайкрайстата. И это несмотря на то, что местные власти ведут активную работу по выводу работников из тени. Почему этих мер недостаточно, а специалисты уже бьют тревогу?

Краткое содержание

Раз — и дожил до пенсии

У жительницы Алтайского края Ольги (имя изменено — прим. ред.), которая начала работать в 1991 году, подошло время выходить на пенсию. Она обратилась в Пенсионный фонд. Единственный документ, который его сотрудники нашли в базах — ее диплом об окончании института. Всю жизнь Ольга проработала в торговле без официального трудоустройства.

Эту реальную историю на заседании круглого стола в АКЗС 21 февраля рассказала Надежда Капура, начальник регионального управления по труду и занятости населения.

Надежда Капура,

начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края:

Теперь женщина думает, что ей делать, как себя обеспечить. Чтобы получить прибавку к пенсии, ей нужно работать еще 20 лет — до 75. Уйти в официальную занятость в ее возрасте непросто. Остаться в теневой — отсутствие минимальных гарантий. Она сказала, что ей еще повезло — начислили пенсию 7,4 тыс. рублей. Ее подруга, которая тоже работала нелегально, получила меньше.

С 2024 года для получения страховой пенсии по старости будет требоваться трудовой стаж не менее 15 лет, напомнила депутат АКЗС Татьяна Ильюченко. Иначе можно рассчитывать только на социальную пенсию. Нововведение коснется людей, которые начали работать в 1990-е.

Работа дома. Открытые источники.

Татьяна Ильюченко,

депутат АКЗС:

Сегодня этим гражданам нужно серьезно задуматься и начинать легализовывать свои трудовые отношения. Чтобы псевдоприбыль из-за того, что ты работаешь неофициально, не обернулась серьезными проблемами через 15−20 лет. Это сейчас кажется «не доживу». А время летит быстро. Потом раз и дожил.

Теневые схемы на рынке труда Работа без заключения договора. Официальное трудоустройство на минимальную зарплату плюс доплата в конверте. Трудоустройство на полставки , фактическая работа — полный день. Заключение гражданско-правового договора вместо трудового. Он освобождает работодателя от многих социальных обязанностей. В Алтайском крае заключено более 8 тыс. гражданско-правовых договоров ( данные Алтайского крайсовпрофа). Теневая самозанятость. Фиктивные трудовые договоры. Работодатели обманывают сотрудников , делают вид , что трудоустраивают легально , но заключают договор с нарушениями и не выполняют социальные обязательства. Проверить законность своего трудового договора можно на сайте «Работа в России». Профессии «вне закона». В Барнауле работает 1,5 тыс. риэлторов , которые не могут зарегистрировать свою деятельность официально , потому что для них нет подходящей формы занятости ( данные Союза риэлторов Барнаула и Алтая).

Девушка. Город. Бизнес. СС0

Уборщица и директор получают одинаково

«В сельской местности в нашей сфере катастрофа, там уже нет квалифицированных специалистов. Когда введут новую систему квалификаций, библиотекарями работать будет некому», — констатировала Лариса Зорина, председатель краевой организации Российского профсоюза работников культуры.

По ее словам, молодые люди, получающие профессию в сфере культуры, не видят смысла работать легально. Они считают, что ничего от этого не получат, и видят примеры в историях своих мам, отцов, бабушек. Юноши и девушки находят себя в индустрии праздников, где часто не заключаются трудовые договоры.

Лариса Зорина,

председатель краевой организации Российского профсоюза работников культуры:

Квалифицированный труд приравняли к неквалифицированному. Мы полтора года ведем переговоры с работодателями бюджетников на муниципальном и краевом уровне, чтобы изменить систему оплаты труда. И еще непонятно, кто диктует систему неформальной занятости, работодатель или работник. У последнего есть свой интерес работать неофициально.

Случаи, когда директор и уборщица получают минимальную зарплату, сейчас «сплошь и рядом», рассказал Александр Пугач, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.

Александр Пугач,

председатель комитета по развитию предпринимательства , потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула:

Мы на рабочих группах всегда говорим, что принятый размер МРОТ рассчитан на неквалифицированный труд. В региональном соглашении о зарплате об этом ничего не сказано, но так должно быть, это стоит туда добавить.

Работа. Женщина. СС0

Круглые столы и проверки: как власти «выводят людей из тени»

Работы по легализации теневой занятости в регионе проводится много, но проблема приобрела такой масштаб, что нужно принимать более серьезные меры, заявил Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае.

По его словам, иногда работодатели откровенно «наглеют». Не заключают не только трудовые договоры, но даже гражданско-правовые. У многих отсутствует социальная ответственность. И только визит инспекции по труду и переговоры помогают изменить ситуацию.

Иван Панов,

председатель Алтайкрайсовпрофа:

Работодателю сегодня выгодно работать в тени. Если бы были какие-то действенные механизмы воздействия и ему было бы невыгодно, он бы не пользовался серыми схемами.

Бизнес. СС0.

Штрафы и выгоды от ведения нелегального бизнеса несопоставимы, добавил Константин Слюсарь, начальник отдела управления по предпринимательству Алтайского края.

За уклонение или ненадлежащее оформление трудового договора в КоАП РФ предусмотрены штрафы: 10−20 тыс. рублей для должностного лица, 5−10 тыс. рублей для ИП, 50−100 тыс. рублей для юрлиц.

В ходе круглого стола представители разных ведомств перечислили работу, которую они проводят для легализации трудовых отношений.

Информационная кампания: выпуск видеороликов на телевидении , разъяснительная работа об опасностях теневой занятости ( управление по труду) Телефон доверия для сообщения о фактах неформального трудоустройства. Проведение круглых столов , социальных десантов , тематических встреч и других мероприятий. В 2018 году в них приняли участие более 2 тыс. граждан и работодателей ( инспекция по труду). Региональное трехстороннее соглашение о темпах роста зарплаты на 2019 год во внебюджетном секторе. Он должен составить 10−15%. Соглашение о краевом МРОТ на 2019 год ( 13 тыс. рублей без районного коэффициента). Мониторинг вакансий и предлагаемых зарплат ( управление по труду). Проверки инспекции по труду.

Несколько участников круглого стола отметили, что необходимо расширить полномочия органов местного самоуправления по контролю над теневой занятостью, потому что работы краевых ведомств в этом направлении недостаточно.

Объявление о работе. СС0

По словам Татьяны Ильюченко, в работе по легализации трудовых отношений важно, чтобы не было рецидивистов: людей, которые пару месяцев поработали официально «для галочки», а потом снова ушли в тень.

Каких успехов достигли власти в легализации трудовых отношений В 2018 году в Алтайском крае вывели из тени 22,4 тыс. работников и 2,4 тыс. ИП. Самая большая доля легализованных оказалась в оптово-розничной торговле и ремонте транспортных средств — 35,9% в совокупности, в сельском хозяйстве — 23,5%, в обрабатывающем производстве — 14,8%. Сумма дополнительно начисленных взносов на обязательное пенсионное страхование составила 9,5 млн рублей. Всего с 2015 по 2018 годы включительно в крае удалось легализовать 110 тыс. человек.

Начальник. Руководитель. СС0

Сами приходят и просят не устраивать

«Мне стало стыдно за всех работодателей — все мы делаем не так и не эдак», — сказал Сергей Куркин, заместить исполнительного директора Союза промышленников регионального объединения работодателей.

По его словам, проблема нелегальной занятости решится, если власти обеспечат стабильность экономических условий.

Сергей Куркин,

заместить исполнительного директора Союза промышленников регионального объединения работодателей:

За 2017−2018 год несмотря на все обещания не увеличивать нагрузку на предпринимателей, она выросла. АКЗС приняло порядка 12 законодательных актов, увеличивающих налоговую и неналоговую нагрузку. Плюс рост цен на материалы, рост тарифов естественных монополий в разы, на металл цены в два раза поднялись. Невозможно же так! К любым условиям работодатели могут приспособиться и обеспечить нормальное функционирование, если будет стабильность этих условий. Промышленники об этом говорят на протяжении нескольких лет.

Куркин также сказал, что в 2018 году появилась новая тенденция — люди приходят и сами просят устроить их по ставке МРОТ, а остальное платить в конверте.

Сергей Куркин,

заместить исполнительного директора Союза промышленников регионального объединения работодателей:

Они говорят, что им не нужна пенсия через несколько лет. Разница между социальной пенсией и той, которая выплачивается по достижении возраста, минимальна. Нужно приблизить размер пенсии к той зарплате, которую получал человек. Тогда можно достигнуть каких-то изменений.

Собеседование. Работа. СС0

Как посчитали процент теневой занятости

В Алтайском крае около 1,3 млн человек трудоспособного возраста (100%). Из них

порядка 536 тыс. человек ( 44%) — трудоустроено, порядка 46,4 тыс. человек — официально самозанятые , то есть занимаются частной практикой или зарегистрированы как ИП ( 4%), порядка 122,6 тыс. неработающие инвалиды ( 10%).

Таким образом, неучтенными остаются 42% людей трудоспособного возраста (данные на 2018 год). В 2014 году теневая занятость в регионе составляла 21,3%.

Источники данных: Алтайкрайстат, Министерство соцзащиты Алтайского края, Федеральный реестр инвалидов.

Цифра

22 432 человека должны вывести из теневой занятости власти Алтайского края в 2019 году. Такой целевой показатель поставил Минтруд РФ.