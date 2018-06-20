Эксперты оценили долю теневой занятости в России в 40%

Доля неформальной экономики в России одна из самых высоких и составляет около 46% ВВП, тогда как Росстат оценивает численность занятых в теневой экономике всего в 20% от общего количества занятых, отмечают авторы доклада.

"Однако балансовая оценка и ряд косвенных признаков свидетельствуют о гораздо более высоких показателях, которые могут доходить до 40%, или 30 млн человек. В последнее десятилетие наблюдается рост численности занятых в неформальном секторе наряду с достаточно низким уровнем безработицы", — говорится в докладе экспертного совета.

Для сокращения масштабов неформальной занятости в России эксперты предлагают модернизацию налоговой и миграционной политики государства и адаптацию трудового законодательства к вызовам цифровой экономики, пишет polit.ru.

Также среди предложений экспертов — ужесточение контроля деятельности трудовых мигрантов на территории РФ, развитие коммуникационных и интернет-технологий, стимулирование роста уровня заработной платы и развитие стимулирующих систем оплаты труда.

Теневая экономика-2017

В 2017 году в рейтинге крупнейших теневых экономик мира Россия заняла четвертую строку — таковы результаты исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

По оценкам экспертов объем теневой экономики России составляет 33,6 трлн руб., или 39% от ВВП страны.

Всего в рейтинг вошли 28 стран. Определяющими факторами масштабов "тенизации" экономики России ACCA называет контроль за коррупцией, "демократическую ответственность" и рост ВВП.

Наибольшие показатели объема теневого сектора за 2016 год зафиксированы в Азербайджане (67% от ВВП), Нигерии (48% от ВВП), Украине (46% от ВВП). Наименьшие — в Китае (10,2%), Японии (10%) и США (7,8% ВВП).