Алтайские власти намерены добиться безубыточной работы тепличного комплекса «Индустриальный»

Власти региона рассчитывают вывести тепличный комплекс «Индустриальный» на безубыточную работу, рассказала Елена Зинкова, начальник краевого управления по имуществу. Она сообщила, что модернизация предприятия продолжается, а к руководству пришел грамотный экономист. Тем временем кредиторы предприятия, подавшие заявления в суд о взыскании с предприятия долга, отозвали свои иски.

От приватизации отказались

Акции тепличного комплекса «Индустриальный» выставили на продажу в начале сентября 2018 года по стартовой цене 1,3 млрд рублей. Но заявок на торги не поступило.

По словам Елены Зинковой, сейчас «Индустриальный» исключен из плана приватизации по решению губернатора.

Одной из причин решения было желание сохранить тепличный комплекс, сказала она. Судя по ее словам, власти региона оценивали риск спада производства и сокращения рабочих мест после продажи комплекса как достаточно высокий.

Елена Зинкова. altairegion22.ru

Впрочем, как ранее сообщали источники в правительстве края, после объявления торгов у «Индустриального» начались проблемы с оформлением кредитов, необходимых для завершения крупного инвестпроекта, и именно это было причиной отказа от приватизации.

На момент проведения торгов модернизация помещений тепличного комплекса была проведена лишь на 50% площадей, сообщали власти региона. При этом в теплицах, где не провели реконструкцию, урожайность в 2,5 раза ниже, чем на площадях со «светокультурой».

Прорабатывает вопрос с кредитованием

Сейчас у тепличного комплекса новый руководитель: 26 декабря 2018 года на эту должность назначен Михаил Комиссаров, долгое время работавший замначальника алтайкрайимущества. Елена Зинкова назвала его грамотным экономистом и пояснила, что сейчас он «активно работает с планами и прорабатывает вопрос с кредитованием».

На вопрос, является ли работа тепличного комплекса прибыльной, Елена Зинкова ответила, что, по ее информации, он имеет убытки. Главным образом, они связаны с высокой энергоемкостью производства.

Новые теплицы акционерного общества «Индустриальный» в Барнауле. Барнаульская сетевая компания.

Инвестпроект, реализуемый на предприятии, включает, в том числе, установку современного более экономичного оборудования, позволяющего сократить энергозатраты, повысить урожайность и в перспективе обеспечить стабильную работу комплекса.

По данным издания «Коммерсантъ», речь идет, в частности, об установке электродосвечивания, что необходимо и для повышения урожайности, сообщило издание со ссылкой на краевой минсельхоз.

Иски отозваны

Ранее altapress.ru уже сообщал о том, что финансовое состояние «Индустриального» неустойчивое. Из картотеки арбитражного суда видно, что в 2018 году кредиторы не раз пытались добиться взыскания долга.

Только газовики в августе-ноябре подали в суд пять заявлений, еще два подала «Барнаульская горэлектросеть». Но сегодня все эти иски отозваны, дела прекращены — вероятно, в связи с погашением долга или его реструктуризацией.

Тепличный комплекс «Индустриальный». altairegion22.ru

Справка

100% акций тепличного комплекса «Индустриальный» принадлежит Алтайскому краю в лице краевого управления имущественных отношений. Компания занимается выращиванием овощей и фруктов, а также их продажей. По данным на 24 августа 2018 года, на предприятии работали 740 сотрудников. В собственности у комплекса 67 зданий и 104 сооружения, 34 участка общей площадью 1 615 816 кв. метров, согласно данным Алтайского фонда имущества.