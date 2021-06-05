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Экономика

Власти Кузбасса заявили, что открытие логистического центра «Мария-Ра» стабилизирует цены на продукты

В Кемеровской области местные власти ждут открытия крупного логистического центра компании «Мария-Ра» (Александр и Евгений Ракшины).

Сергей Цивилев и Евгений Ракшин осматривают площадку будущего логистического центра.
Сергей Цивилев и Евгений Ракшин осматривают площадку будущего логистического центра.
Администрация Кемеровской области.

По словам мэра Кемерова Ильи Середюка, все работы должны быть завершены в июле. Распределительный логистический центр площадью 25 тыс. кв. метров позволит области создать 1000 рабочих мест. Стоимость инвестиционного проекта превышает 2 млрд рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратил внимание жителей области, что создание столь крупного объекта торговли позволит обеспечить продуктами все магазины «Мария-Ра» в Кузбассе. Он рассчитывает, что логистический центр также будет способствовать стабилизации цен на продукты в регионе, пишет ngs.ru.

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Сергей Цивилев,
губернатор Кемеровской области:

Это центр, из которого будут развозить продукты по всем магазинам. Одно дело, если центр находится в Новосибирске или в Томске. Естественно, это влияет на доставку. Теперь центр будет у нас, мы будем договариваться, чтобы наши сельхозпроизводители туда заходили. Будем добиваться, чтобы 50% наших производителей продуктов питания присутствовали в торговых сетях. Это тоже влияет на ценообразование.

Барнаульский предприниматель Евгений Ракшин.
Барнаульский предприниматель Евгений Ракшин.
Дмитрий Лямзин

Ранее Евгений Ракшин в интервью altapress.ru объяснял, что при определении местонахождения логистического центра выбор в пользу столицы Кузбасса был сделан потому, что местные власти оказали все необходимое содействие инвестпроекту. К тому же торговая сеть присматривается к выходу на рынок Красноярского края.

Евгений Ракшин,
соучредитель ТС «Мария-Ра»:

Предварительно для размещения этого центра рассматривались Новосибирская и Кемеровская области. Выбрали Кемерово, потому что там власти региона повернулись к нам лицом. И не прогадали. Губернатор Сергей Цивилев лично дважды собирал людей, от которых зависело строительство, в том числе непосредственно на площадке.

В настоящее время торговая сеть «Мария-Ра» состоит из 1206 магазинов в пяти регионах Сибири (Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская и Томская области).

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