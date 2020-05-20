Власти могут разрешить россиянам выходить на досрочную пенсию

Предлагается до конца года позволить претендовать на досрочную пенсию гражданам, которым осталось не два, а три года до выхода на заслуженный отдых, пишут «Известия» со ссылкой на рабочую версию национального плана по поддержке доходов россиян.

Сегодня такая опция доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Еще одно условие — в службе занятости должны подтвердить, что такие люди не могут устроиться на новую работу.

В этом году на пенсию могут выйти женщины в 56,5 лет и мужчины в 61,5 год, пишет bfm.ru. Условие по обязательному наличию трудового стажа в 20 лет для женщин и 25 для мужчин в плане не приводится.

Вместе с тем документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года (сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей). На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей).

Ранее депутаты заксобрания Петербурга обосновали необходимость вернуть прежний пенсионный возраст. Возвращение прежнего пенсионного возраста позволит разгрузить службу занятости и сократить расходы на выплаты по безработице.

Возвращение прежнего пенсионного возраста станет действенной мерой поддержки людей в период кризиса.