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Экономика

Власти назвали три причины, по которым россиянам могут снизить пенсии

У ПФР может быть сразу несколько оснований для снижения размера пенсии граждан, пишет ura.ru. Подробнее о них рассказала зампредседателя комитета по социальной политике Елена Бибикова.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Одна из причин перерасчета пенсии в меньшую сторону — переезд в другой субъект Федерации, так как в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывают при расчете суммы», — рассказала Бибикова.

Второй причиной снижения выплат может стать неоплаченный счет за квартиру или штраф. Такой долг будут списывать с пенсии до полного его погашения.

Кроме того, Пенсионный фонд может вычесть из пенсии излишне выплаченную ранее сумму. Так, переплата может возникнуть, если пенсионер не смог вовремя сообщить об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. Важно помнить, что удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии.

Ранее миллиардер, президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что у россиян низкие зарплаты и пенсии. По его мнению, все это не способствует увеличению ВВП. Он также отметил, что без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что товар просто будет некому продавать.

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