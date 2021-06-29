29 июня
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Экономика

Власти обсуждают автоматическое взыскание долгов с бизнеса

Российские власти обсуждают возможность автоматического взимания долгов с бизнеса.

Белый дом в Москве
Белый дом в Москве
СС0

Так, рассматривается новая норма при подписании госконтрактов — если у исполнителя договора есть задолженность перед государством, то она будет автоматически взыскана, пишут «Известия».

Правительство поручило ФНС и Минфину рассмотреть целесообразность разработки таких поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг…». Об этом сказано в протоколе совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко.

По предложениям, которые поступили от Минфина и ФНС, ведется дальнейшая экспертная работа, пишет bfm.ru. Закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты, подчеркнули в пресс-службе Минфина.

Оценить, сколько средств может принести в бюджет новая мера, нельзя, но общая задолженность бизнеса по налогам, сборам и другим платежам в прошлом году превышала 1 трлн рублей.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал власти во время локдауна самим оплачивать простой работников. В качестве других мер омбудсмен предлагает продлить мораторий на проверки предпринимателей до конца 2022 года; компенсировать затраты на тестирование на коронавирус, продлить компенсации на приобретение средств индивидуальной защиты.

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