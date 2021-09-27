Власти отказались поддержать отмену пенсионной реформы

Законопроект был внесен в Госдуму 17 августа КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и сенатором Василием Иконниковым.

Документ предполагал возвращение прежних показателей выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», — говорится в заключении кабмина.

Авторы законопроекта подсчитали, что на его реализацию только в 2022 году потребуется почти 604,5 млрд рублей, пишет bfm.ru. А в заключении кабмина отмечается, что в бюджет на трехлетку не заложены такие дополнительные ассигнования.

Также группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам