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Экономика

Власти решили помочь малоимущим продуктами

Малоимущим россиянам планируют оказать продовольственную помощь, пишут «Известия».

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

С инициативой выступило Минэкономразвития.

Вопрос прорабатывается в рамках комплекса мер для сдерживания цен на продовольствие.

Среди других инициатив — поддержка аграриев-производителей и личных подсобных хозяйств, снятие административных барьеров, развитие фермерских ярмарок, налаживание прямых контактов между фермерами и крупными торговыми сетями, пишет bfm.ru.

Работу Минэкономразвития ведет совместно с Минсельхозом и Минпромторгом. Сводный доклад находится в процессе подготовки и не все предложенные меры могут в него войти, уточнили источники издания.

Ранее россиянам рассказали, как вырастут цены на продукты перед Новым годом.

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