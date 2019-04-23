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Экономика

Власти республики Алтай попросят РЖД проложить рельсы между Бийском и Горно-Алтайском

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин попросил начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая вернуться к вопросу строительство железной дорогу из Бийска в Горно-Алтайск. Об этом [seealso=] сайт республиканского правительства.

Поезд "Калина красная".
Поезд "Калина красная".
Михаил Хаустов

После разговора с функционером РЖД Хорохордин заявил, что стороны планируют «актуализировать все расчеты».

Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:

Вопрос серьезный, и для принятия того или иного решения важно учесть все детали, посмотреть на прогнозируемые данные по предполагаемому пассажиропотоку и грузопотоку, внимательно изучить общественное мнение.

Если дорогу удастся построить, в республике подешевеет уголь, а местным предприятиям будет проще сбывать продукцию в другие регионы.

Кроме того, строительство железнодорожной ветки увеличит число рабочих мест для местных жителей и сделает регион более доступным для туристов, которым не по карману авиаперелеты, пишет офсайт правительства Республики Алтай.

Ранее Олег Хорохордин уже обсуждал эту тему с директором «Российских железных дорог» Олегом Белозеровым. Они решили создать рабочую группу, которая рассмотрит возможность и целесообразность проекта.

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