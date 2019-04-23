Власти республики Алтай попросят РЖД проложить рельсы между Бийском и Горно-Алтайском

После разговора с функционером РЖД Хорохордин заявил, что стороны планируют «актуализировать все расчеты».
Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:
Вопрос серьезный, и для принятия того или иного решения важно учесть все детали, посмотреть на прогнозируемые данные по предполагаемому пассажиропотоку и грузопотоку, внимательно изучить общественное мнение.
Если дорогу удастся построить, в республике подешевеет уголь, а местным предприятиям будет проще сбывать продукцию в другие регионы.
Кроме того, строительство железнодорожной ветки увеличит число рабочих мест для местных жителей и сделает регион более доступным для туристов, которым не по карману авиаперелеты, пишет офсайт правительства Республики Алтай.
Ранее Олег Хорохордин уже обсуждал эту тему с директором «Российских железных дорог» Олегом Белозеровым. Они решили создать рабочую группу, которая рассмотрит возможность и целесообразность проекта.