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22 февраля
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Экономика

Власти собрались увеличить социальную пенсию россиян на 2%

Министерство труда и социальной защиты предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Это коснется 4 млн россиян, средняя выплата которым увеличится до 9266 рублей, сообщает РИА Новости.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Издание отмечает, что социальные пенсии индексируются ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. В 2017 году он составил 8315 рублей, в 2018-м — 8483 рубля.

Средняя прибавка составит 182 рубля, отмечает «Коммерсант».

В том числе вырастут социальные пенсии у:

  • военных, проходивших службу по призыву, а также членов их семей;
  • участников Великой Отечественной войны;
  • обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей;
  • работников летно-испытательного состава и космонавтов.

Расходы на индексацию составят 7 млрд рублей до конца 2019 года.

Напомним, в 2019 году в России пенсии неработающим пенсионерам будут индексировать с учетом прожиточного минимума.

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