Власти собрались увеличить социальную пенсию россиян на 2%

Издание отмечает, что социальные пенсии индексируются ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. В 2017 году он составил 8315 рублей, в 2018-м — 8483 рубля.
Средняя прибавка составит 182 рубля, отмечает «Коммерсант».
В том числе вырастут социальные пенсии у:
- военных, проходивших службу по призыву, а также членов их семей;
- участников Великой Отечественной войны;
- обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда»;
- граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей;
- работников летно-испытательного состава и космонавтов.
Расходы на индексацию составят 7 млрд рублей до конца 2019 года.
Напомним, в 2019 году в России пенсии неработающим пенсионерам будут индексировать с учетом прожиточного минимума.