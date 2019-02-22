Власти собрались увеличить социальную пенсию россиян на 2%

Министерство труда и социальной защиты предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Это коснется 4 млн россиян, средняя выплата которым увеличится до 9266 рублей, сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что социальные пенсии индексируются ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. В 2017 году он составил 8315 рублей, в 2018-м — 8483 рубля.

Средняя прибавка составит 182 рубля, отмечает «Коммерсант».

В том числе вырастут социальные пенсии у:

военных , проходивших службу по призыву , а также членов их семей;

проходивших службу по призыву а также членов их семей; участников Великой Отечественной войны;

обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда»;

граждан , пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф , и членов их семей;

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей; работников летно-испытательного состава и космонавтов.

Расходы на индексацию составят 7 млрд рублей до конца 2019 года.

Напомним, в 2019 году в России пенсии неработающим пенсионерам будут индексировать с учетом прожиточного минимума.