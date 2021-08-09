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Экономика

Власти вплотную занялись морковью и пообещали снизить цены на «борщевой набор»

В правительстве обсудят, как снизить цену на так называемый борщевой набор, который значительно подорожал из-за увеличения стоимости транспортных услуг.

Морковь.
Морковь.
CC0

Минпромторг обсудит этот вопрос с коллегами из Минтранса, пишут «Известия».

Ведомства постараются принять меры для снижения цен на доставку овощей по РФ. Для этого Минпромторг готовит совещание, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Минпромторг предпринимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков», — сказал Евтухов изданию.

По его словам, причин роста цен на перевозки несколько, в том числе нехватка водителей из-за пандемии.

Иностранцы покинули РФ, и сотрудники-россияне просто не успевают выполнить весь объем работы, что и ведет к повышению цен. Еще одной причиной мог стать рост цен на топливо, пишет News.ru. Министерства пообещали решить эту проблему.

Ранее президент России Владимир Путин поставил цель — максимально сократить плечо посредников и обеспечить фермерам прямой доступ к реализации своей продукции. Цены на овощи в Алтайском крае будут снижать с помощью ярмарок.

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