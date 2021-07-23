Цены на овощи в Алтайском крае будут снижать с помощью ярмарок

Цены на овощи в Алтайском крае хотя и растут в цене, но продолжают оставаться самыми дешевыми в Сибири, заявил губернатор региона Виктор Томенко на встрече с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Одной из центральных тем их встречи в полях стало ценообразование на картофель и овощи, передает пресс-служба краевого правительства. Рост цен необходимо сдерживать, заявил Турчак.

Президент России Владимир Путин поставил цель — максимально сократить плечо посредников и обеспечить фермерам прямой доступ к реализации своей продукции.

«Торговые сети наше предложение поддержали, думаю, что в течение ближайшего времени мы этот вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадет на первом этапе через две недели, второе снижение мы планируем к концу августа. Но самое главное, чтобы региональные власти свою поддержку фермерству оказали», — отметил единоросс.

В частности, он имел ввиду развитие ярмарочной торговли.

«Речь идет не о стационарных рынках, а именно о ярмарках. По расчетам, увеличение ярмарок в два раза приведет к автоматическому снижению цен», — пояснил вице-спикер СФ.

Томенко отметил, что в Алтайском крае 86% объемов производства картофеля и 72% объемов овощей приходится на личные подсобные хозяйства, остальную часть производят сельхозтоваропроизводители.

В крае необходимо обеспечить работу не только ярмарок выходного дня, но и постоянно действующих ярмарочных площадок, заключил глава региона.

Размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей. На февральской ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.