Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Барнаульцы закупились на ярмарке почти на 6 млн рублей

В Барнауле 6 февраля прошла первая в 2021 году продуктовая ярмарка. В администрации города посчитали, сколько горожане потратили и что пользовалось наибольшим спросом.

Продовольственная ярмарка.
Продовольственная ярмарка.
Фото предоставлено организатором

Общий товарооборот составил 5,9 млн рублей. Популярнее всего среди покупателей было мясо и мясные полуфабрикаты — их барнаульцы купили на 1,2 млн рублей.

Отмечается, что продукты продавались по ценам ниже рыночных — разница на отдельные позиции достигала 32%.

Последнюю в 2020 году ярмарку пришлось отменить из-за морозов, а до этого организовать торговлю мешал коронавирус.

Ранее altapress.ru узнал, что размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость