Барнаульцы закупились на ярмарке почти на 6 млн рублей

Общий товарооборот составил 5,9 млн рублей. Популярнее всего среди покупателей было мясо и мясные полуфабрикаты — их барнаульцы купили на 1,2 млн рублей.
Отмечается, что продукты продавались по ценам ниже рыночных — разница на отдельные позиции достигала 32%.
Последнюю в 2020 году ярмарку пришлось отменить из-за морозов, а до этого организовать торговлю мешал коронавирус.
Ранее altapress.ru узнал, что размер товарооборота продовольственных ярмарок в Барнауле в 2020 году составил порядка 100 млн рублей.