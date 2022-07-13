13 июля
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Экономика

Внешний долг России снизился на $9,2 млрд с начала 2022 года

Внешний долг России с начала текущего года уменьшился на 9,2 млрд долларов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Центробанк.

Доллары.
Доллары.
Ervins Strauhmanis, CC BY 2.0, part from original.

По данным Банка России, на 1 июля 2022 года внешний долг страны составил 472,8 млрд долларов, что на 1,9% ($9,2 млрд) ниже показателя на начало текущего года.

В ЦБ отметили, что сокращение могло быть более заметным, но его нивелировала положительная переоценка долгов, которые номинированы в рублях на фоне укрепления российской валюты.

Напомним, вице-премьер России Андрей Белоусов выразил мнение, что рубль стал «слишком крепким». Он отметил значительное укрепление национальной валюты.

По словам Белоусова, на фоне дефляции и высоких процентных ставок «рубль переукреплен, курс 55−60 рублей за доллар — слишком крепкий».

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