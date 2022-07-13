Внешний долг России снизился на $9,2 млрд с начала 2022 года

Внешний долг России с начала текущего года уменьшился на 9,2 млрд долларов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Центробанк.

По данным Банка России, на 1 июля 2022 года внешний долг страны составил 472,8 млрд долларов, что на 1,9% ($9,2 млрд) ниже показателя на начало текущего года.

В ЦБ отметили, что сокращение могло быть более заметным, но его нивелировала положительная переоценка долгов, которые номинированы в рублях на фоне укрепления российской валюты.

Напомним, вице-премьер России Андрей Белоусов выразил мнение, что рубль стал «слишком крепким». Он отметил значительное укрепление национальной валюты.

По словам Белоусова, на фоне дефляции и высоких процентных ставок «рубль переукреплен, курс 55−60 рублей за доллар — слишком крепкий».