29 июня
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Экономика

ЦБ: клиенты банков могут запрещать онлайн-операции

Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников, сообщили в Центробанке .

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

По данным регулятора, клиенты получат возможность либо запрещать операции, либо установить лимит для одной транзакции или определенного периода времени.

Также можно будет запретить переводы или выдачи онлайн-кредитов, пишет bfm.ru.

«Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Банки должны будут оказывать такие услуги бесплатно.

Отменить запрет можно будет в любое время.

Ранее обманывать россиян через подменные номера начали мошенники.

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