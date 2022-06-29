ЦБ: клиенты банков могут запрещать онлайн-операции

По данным регулятора, клиенты получат возможность либо запрещать операции, либо установить лимит для одной транзакции или определенного периода времени.

Также можно будет запретить переводы или выдачи онлайн-кредитов, пишет bfm.ru.

«Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.