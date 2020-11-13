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Экономика

Володин объяснил, зачем подняли подоходный налог для богачей и куда потратят деньги

12 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ. Они утвердили предложение кабинета министров о том, что в 2021 году НДФЛ для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, составит 15%. Действующая ставка подоходного налога составляет сейчас 13%, а дополнительные 2% будут взиматься с суммы более 5 млн.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что собранные в бюджет деньги будут направлены детям с редкими и сложными заболеваниями.

Вячеслав Володин,
спикер Государственной Думы РФ:

Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Причем это именно дополнительное финансирование — все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены.

Сбор дополнительных 2% с доходов российских богачей принесет в казну в следующем году около 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, а в 2023-м — 68 млрд.

При этом внесенная поправка не распространяется на те случаи, когда гражданин РФ получил в отчетном периоде сверхдоход от продажи какого-либо движимого или недвижимого имущества. Например, квартиры или машины.

Эксперты полагают, что это позволит расчетливым бизнесменам легко избегать дополнительного налогового обложения. Их зарплата либо не дотянет до 5 млн рублей за год, либо будет скрыта в покупке какого-либо авто.

Напомним, что в октябре Вячеслав Володин в очередной раз предложил Минфину РФ поддержать рублем российские регионы, где сложилась значительная убыль населения, в том числе — Алтайский край.

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