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Экономика

Воссоздать систему предсказуемости курса рубля призвал глава Минфина

В России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования рубля, которая действовала в условиях бюджетного правила, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, пишут «Ведомости».

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сегодня «плавающий курс» давит на укрепление рубля, что в свою очередь негативно сказывается на бюджете, отметил министр. Он добавил, что сейчас у России нет планов переходить на бартер при внешней торговле, однако, если компании договорятся о подобных операциях, Минфин не будет создавать препятствий.

«Мы видим беспокойство наших экспортеров. Это и металлурги, и сельхозпредприятия, и угольщики, то есть компании, зависящие от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», — отметил глава Минфина РФ.

Также Силуанов подчеркнул — в министерстве максимально нацелены на перевод расчетов во внешней торговле на рубли.

Ранее о последствиях экспорта за рубли предупредил власти российский миллиардер.

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