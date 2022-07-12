Воссоздать систему предсказуемости курса рубля призвал глава Минфина

Сегодня «плавающий курс» давит на укрепление рубля, что в свою очередь негативно сказывается на бюджете, отметил министр. Он добавил, что сейчас у России нет планов переходить на бартер при внешней торговле, однако, если компании договорятся о подобных операциях, Минфин не будет создавать препятствий.

«Мы видим беспокойство наших экспортеров. Это и металлурги, и сельхозпредприятия, и угольщики, то есть компании, зависящие от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», — отметил глава Минфина РФ.

Также Силуанов подчеркнул — в министерстве максимально нацелены на перевод расчетов во внешней торговле на рубли.

Ранее о последствиях экспорта за рубли предупредил власти российский миллиардер.