5 апреля
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Экономика

О последствиях экспорта за рубли предупредил власти российский миллиардер

Председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин предупредил российские власти о последствиях торговли за рубли.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

Расширение перечня экспортируемых за национальную валюту товаров может выбросить Россию с международных рынков, заявил миллиардер в разговоре с «Коммерсантом».

«Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя. Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — объяснил свою позицию глава НЛМК.

Лисин считает, что в сочетании с кризисом в цепочках поставок переход на платежи в рублях значительно ухудшит экономическое положение страны, пишет Lenta.ru.

Что произошло

В конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в условиях санкций Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и другие товары — уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения. Он пояснил, что у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях.

3 марта президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях.

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