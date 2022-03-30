Володин предложил продавать за рубли нефть, зерно, масло, уголь и лес

По мнению Володина, за рубли за рубеж стоит продавать удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.
Он пояснил, что у европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях.
«Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. <…> Если хотите получать газ — ищите рубли», — отметил депутат.
По его словам, Европа сама сделала все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, поэтому европейским странам необходимо перестать искать оправдания, почему они не могут платить в рублях.
Напомним, 3 марта президент России Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях.
Ранее спикер Госдумы не поверил, что цены в России растут из-за санкций.