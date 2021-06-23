Возможен шоковый сценарий для курса рубля: быть или не быть падению российской валюты в 2021 году

Ведущий аналитик FxPro Александр Купциквич пояснил «СП», что из-за санкций со стороны США «россиянин» продолжает слабеть в парах с основными валютами. Ситуацию подтверждают итоги делового саммита президентов России и Америки. Это уже вызывает пессимистические настроения среди инвесторов относительно рубля.
«Кроме того, сейчас открываются границы: пока все сидели дома, это в значительной степени поддерживало курс рубля. Однако теперь, когда начался сезон отпусков, и авиасообщение восстанавливается, местную валюту активно меняют на доллары и евро. Этот процесс продлится минимум до осени — конечно, если не будет резких карантинных ограничений. Такой сценарий крайне маловероятен, ведь он станет шоком не только для курса рубля, но и для экономики в целом», — рассказал «СП» эксперт.
В то же время, по итогам года прибыль национальных банков может побить все рекорды и увеличиться до 2 трлн рублей. Об этом сообщатся в свежем отчете Центробанка «О развитии банковского сектора».
Аналитик пояснил, что такой рост, несомненно, улучшит инвестиционную привлекательность ценных бумаг и может положительно сказаться на курсе рубля.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о негативных последствиях от раздачи денег населению и напугала ростом инфляции.