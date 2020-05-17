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Экономика

Возможность заморозки вкладов россиян в банках разъяснил экономист

Российские банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности, пишет «Свободная пресса».

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Ведущий аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев пришел к выводу, что если кредитные организации «сделают заморозку» — это окончательно обозлит население.

«Сейчас никому не нужен рост социальной напряженности. И без того из-за коронавируса в людях зреет недовольство действиями или бездействием властей», — отметил эксперт.

Кроме того, по его данным, даже несмотря на опасность роста социальной напряженности, у банков сейчас нет необходимости замораживать вклады.

Коренев уверен, что даже если финансовые организации решатся на такой шаг, их самих ждет обвал. Ведь как только появятся слухи о заморозке, население кинется снимать деньги со счетов и эта паника приведет к плачевным последствиям.

Стоит отметить, что слухи о возможном моратории на снятие вкладов появились пару месяцев назад. Сейчас на счетах россиян около 30 трлн рублей и эта сумма может найти свое применение в делах государственных

Между тем, как месяц назад заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор не будет вводить мораторий. По ее словам, в этом нет необходимости, кроме того, такая мера не предусмотрена законодательством.

Ранее Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, будет ли государство вновь отнимать вклады у населения.

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