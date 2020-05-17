Возможность заморозки вкладов россиян в банках разъяснил экономист

Российские банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности, пишет « Свободная пресса ».

Ведущий аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев пришел к выводу, что если кредитные организации «сделают заморозку» — это окончательно обозлит население.

«Сейчас никому не нужен рост социальной напряженности. И без того из-за коронавируса в людях зреет недовольство действиями или бездействием властей», — отметил эксперт.

Кроме того, по его данным, даже несмотря на опасность роста социальной напряженности, у банков сейчас нет необходимости замораживать вклады.

Коренев уверен, что даже если финансовые организации решатся на такой шаг, их самих ждет обвал. Ведь как только появятся слухи о заморозке, население кинется снимать деньги со счетов и эта паника приведет к плачевным последствиям.

Стоит отметить, что слухи о возможном моратории на снятие вкладов появились пару месяцев назад. Сейчас на счетах россиян около 30 трлн рублей и эта сумма может найти свое применение в делах государственных

Между тем, как месяц назад заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор не будет вводить мораторий. По ее словам, в этом нет необходимости, кроме того, такая мера не предусмотрена законодательством.

Ранее Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, будет ли государство вновь отнимать вклады у населения.