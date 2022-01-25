В Алтайском крае готовятся уравнять в правах местных и приезжих инвесторов

Основные условия оказания финансовой поддержи инвесторов сформировали еще в 2014 году. Они накладывают определенные ограничения на привлечение средств краевого бюджета девелоперам, которые не зарегистрированы в Алтайском крае.
При этом зачастую крупные компании развивают свои подразделения в регионах. Депутаты хотят уравнять в правах местные компании и филиалы из других регионов.
«Законопроект подготовлен в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, улучшения делового климата и направлен на создание равных условий для доступа к мерам поддержки независимо от места регистрации юридического лица», — приводит слова представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Натальи Кувшиновой пресс-центр краевого парламента.
Проект предлагается рассмотреть и принять в двух чтениях.
- субсидирование части процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели,
- предоставление средств краевого лизингового фонда на покупку техники и оборудования в лизинг или в кредит, субсидирование части затрат,
- субсидирование части лизинговых платежей,
- предоставление бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского края,
- субсидирование налога на прибыль организаций в части сумм, подлежащих зачислению в краевой бюджет,
- предоставление льгот по налогам и сборам, субсидирование налога на имущество организаций,
- предоставление государственных гарантий Алтайского края,
- субсидирование части процентной ставки по корпоративным облигационным займам на проекты в Алтайском крае,
- передача в залог имущества казны Алтайского края для обеспечения обязательств перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной деятельности,
- финансирование инвестпроектов на долевых началах в виде вклада в уставный капитал,
- предоставление субсидий для возмещения части затрат на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,
- предоставление субсидий для финансового обеспечения, возмещения иных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
- предоставление льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами в Алтайском крае,
- изменение сроков уплаты налогов и сборов в форме отсрочек, рассрочек, предоставления инвестиционных налоговых кредитов,
- предоставление займов, грантов некоммерческими организациями, созданными в целях развития и поддержки инвестиционной деятельности.
Ранее Алтайский край вошел в список регионов с самым низким уровнем инвестиционной привлекательности.