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Экономика

В Алтайском крае готовятся уравнять в правах местных и приезжих инвесторов

Зарегистрированным не в Алтайском крае инвесторам могут расширить возможности получения господдержки на проекты в регионе. Соответствующие поправки в закон об инвестиционной деятельности рассмотрит краевой парламент на сессии 27 января.

Инвестиции.
Инвестиции.
СС0

Основные условия оказания финансовой поддержи инвесторов сформировали еще в 2014 году. Они накладывают определенные ограничения на привлечение средств краевого бюджета девелоперам, которые не зарегистрированы в Алтайском крае.

При этом зачастую крупные компании развивают свои подразделения в регионах. Депутаты хотят уравнять в правах местные компании и филиалы из других регионов.

«Законопроект подготовлен в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, улучшения делового климата и направлен на создание равных условий для доступа к мерам поддержки независимо от места регистрации юридического лица», — приводит слова представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Натальи Кувшиновой пресс-центр краевого парламента.

Проект предлагается рассмотреть и принять в двух чтениях.

Какую финансовую поддержку получают инвесторы?
  • субсидирование части процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели,
  • предоставление средств краевого лизингового фонда на покупку техники и оборудования в лизинг или в кредит, субсидирование части затрат,
  • субсидирование части лизинговых платежей,
  • предоставление бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского края,
  • субсидирование налога на прибыль организаций в части сумм, подлежащих зачислению в краевой бюджет,
  • предоставление льгот по налогам и сборам, субсидирование налога на имущество организаций,
  • предоставление государственных гарантий Алтайского края,
  • субсидирование части процентной ставки по корпоративным облигационным займам на проекты в Алтайском крае,
  • передача в залог имущества казны Алтайского края для обеспечения обязательств перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной деятельности,
  • финансирование инвестпроектов на долевых началах в виде вклада в уставный капитал,
  • предоставление субсидий для возмещения части затрат на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,
  • предоставление субсидий для финансового обеспечения, возмещения иных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края,
  • предоставление льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами в Алтайском крае,
  • изменение сроков уплаты налогов и сборов в форме отсрочек, рассрочек, предоставления инвестиционных налоговых кредитов,
  • предоставление займов, грантов некоммерческими организациями, созданными в целях развития и поддержки инвестиционной деятельности.

Ранее Алтайский край вошел в список регионов с самым низким уровнем инвестиционной привлекательности.

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