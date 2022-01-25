В Алтайском крае готовятся уравнять в правах местных и приезжих инвесторов

Зарегистрированным не в Алтайском крае инвесторам могут расширить возможности получения господдержки на проекты в регионе. Соответствующие поправки в закон об инвестиционной деятельности рассмотрит краевой парламент на сессии 27 января.

Основные условия оказания финансовой поддержи инвесторов сформировали еще в 2014 году. Они накладывают определенные ограничения на привлечение средств краевого бюджета девелоперам, которые не зарегистрированы в Алтайском крае.

При этом зачастую крупные компании развивают свои подразделения в регионах. Депутаты хотят уравнять в правах местные компании и филиалы из других регионов.

«Законопроект подготовлен в целях повышения инвестиционной привлекательности региона, улучшения делового климата и направлен на создание равных условий для доступа к мерам поддержки независимо от места регистрации юридического лица», — приводит слова представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Натальи Кувшиновой пресс-центр краевого парламента.

Проект предлагается рассмотреть и принять в двух чтениях.

Какую финансовую поддержку получают инвесторы? субсидирование части процентной ставки по кредитам на инвестиционные цели,

предоставление средств краевого лизингового фонда на покупку техники и оборудования в лизинг или в кредит , субсидирование части затрат,

субсидирование части затрат, субсидирование части лизинговых платежей,

предоставление бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского края,

субсидирование налога на прибыль организаций в части сумм , подлежащих зачислению в краевой бюджет,

подлежащих зачислению в краевой бюджет, предоставление льгот по налогам и сборам , субсидирование налога на имущество организаций,

субсидирование налога на имущество организаций, предоставление государственных гарантий Алтайского края,

субсидирование части процентной ставки по корпоративным облигационным займам на проекты в Алтайском крае,

передача в залог имущества казны Алтайского края для обеспечения обязательств перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной деятельности,

финансирование инвестпроектов на долевых началах в виде вклада в уставный капитал,

предоставление субсидий для возмещения части затрат на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,

предоставление субсидий для финансового обеспечения , возмещения иных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края,

возмещения иных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края, предоставление льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами в Алтайском крае,

изменение сроков уплаты налогов и сборов в форме отсрочек , рассрочек , предоставления инвестиционных налоговых кредитов,

рассрочек предоставления инвестиционных налоговых кредитов, предоставление займов , грантов некоммерческими организациями , созданными в целях развития и поддержки инвестиционной деятельности.

Ранее Алтайский край вошел в список регионов с самым низким уровнем инвестиционной привлекательности.