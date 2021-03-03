Впервые с 2012 года резко выросли долги малого и среднего бизнеса

Долги российских компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) по кредитам увеличились за минувший год почти на 23%, следует из оценок рейтингового агентства «Эксперт РА».

Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн рублей против 4,7 трлн рублей на начало 2020 года, пишет ТАСС.

Такой резкий прирост аналитики зафиксировали впервые с 2012 года. Одной из причин роста кредитного портфеля в агентстве называют активную реструктуризацию кредитов в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса.

Два фактора

Российская экономика в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть.

На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро, пишет «Росбалт». Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

Мониторинг

Почти каждая десятая компания малого и среднего бизнеса в России может закрыться в 2021 году, следует из результатов мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В документе говорится о том, что предприниматели по-прежнему оценивают свое положение весьма пессимистично.

Так, бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий.

Также компании испытывают нехватку средств на выплату зарплат сотрудникам и урезали фонд оплаты труда.

Прогноз

26 января Международный валютный фонд спрогнозировал, что экономика России в нынешнем году прибавит 3%, а в следующем — вырастет на 3,9%.