Впервые с 6 марта курс доллара опустился ниже 70 рублей

На открытии торгов курс американской валюты потерял 71 копейку и составил 69,83 рубля. Евро оказался на уровне 77,78 рубля (минус 14 копеек), пишет bfm.ru.
Стоимость нефти Brent к 10:14 составляла 37,85 доллара за баррель. WTI — 35,53 доллара.
Минэкономразвития ожидает ослабления курса российской валюты до 75−76 рублей за доллар, заявил «Интерфаксу» глава ведомства Максим Решетников 22 мая. Согласно базовому сценарию макропрогноза, среднегодовой курс доллара в текущем году составит 72,6 рубля при цене барреля нефти сорта Urals в 31 доллар.