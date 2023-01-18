Впервые собственное производство инкубационных яиц запустили на сибирской птицефабрике

Производство отечественных инкубационных яиц началось на кемеровской площадке птицефабрики «Сибагро», сообщают ТАСС в пресс-службе компании.

Производственный потенциал предприятия рассчитан на содержание более 160 тыс. голов птицы и получение около 21 млн инкубационного яйца.

По словам сотрудницы пресс-службы, ранее инкубационное яйцо компания получала в Турции или Португалии. Закупать их стало сложнее из-за санкций.

На площадке птицефабрики уже получили первое инкубационное яйцо. Сейчас площадка отремонтирована и заселена на 50%.

Запущены в работу корпуса и установлено высокотехнологическое оборудование, которое автоматически контролирует систему микроклимата, осуществляет сбор яиц, поит и кормит птиц.

«В мае планируем выйти на полную производительную мощность, что позволит нам закрыть потребность в инкубационном яйце и отказаться от поставок из Турции», — говорит директор птицефабрики Виктор Шалюпа.

К середине января заложат порядка 300 тыс. куриных яиц, полученных от родительского стада, а первая партия цыплят ожидается к концу месяца.

Также по словам директора компании, доставка яиц благодаря собственному производству станет гораздо быстрее и надежнее.

На самом предприятии обеспечена биобезопасность на максимально высоком уровне.

Ранее об увеличении производства свинины, конины и мяса птицы рассказал министр сельского хозяйства.