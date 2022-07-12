Впервые за 20 лет сравнялись курсы доллара и евро

На начало торгов курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись, свидетельствуют данные площадки.

Они оба стоят примерно по 59,3 рубля.

Доллар стоил 59,02 рубля (плюс 0,2%), курс евро составил 59,07 рубля (минус 5,09%).

Такого не было с 2002 года, пишет Lenta.ru.

Курс евро к доллару накануне опустился до рекордного почти за 20 лет уровня — ниже 1,01 евро за доллар, на минимуме составляя 1,0096 евро за доллар.

Курс начал снижение еще в начале июля.

По оценкам аналитиков Deutsche Bank, европейскую валюту ожидает падение ниже паритета с долларом.

Ранее эксперты оценили курс рубля к доллару в 2023 году.