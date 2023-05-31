Время — деньги. Бийская мэрия готова потратить 100 тысяч на несколько настенных часов

Предпочтение — советскому стандарту

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Прием заявок на участие в торгах продолжится до 7 июня. Работы по изготовлению часов должны быть выполнены в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта.

Отдельно подчеркивается, что при создании часов должны использоваться только новые материалы, не бывавшие в употреблении. В техническом задании указано, что часы должны быть выполнены по государственному стандарту СССР.

Эскизы герба СССР: 1-2 - Корзуна, 3-й - доработка Дубасова, 4-й - доработка Андрианова. 5-й - герб по Конституции 1936 г. www.ria1914.info

Какие часы хочет мэрия Бийска

Панно–часы должно иметь прямоугольную форму с закругленными углами, размеры 500х330мм и выполняться из натурального светлого дерева. На задней части должен располагаться крепежный элемент – металлическая петля – для крепления панно на стекле.

Техническое задание:

Лицевая часть выполнена в виде барельефа с изображением архитектурных достопримечательностей города Бийска. В центре находится часовая капсула диаметром 90 мм. Стекло – выпуклое. Ободок под золото. Стрелки – часовая, минутная, секундная. Оцифровка: римская черного цвета.

Виды Бийска. Администрация. Анна Зайкова, altapress.ru.

Часы нужны всем

В апреле текущего года часы закупала также краевая администрация, правда масштаб тогда был пошире — речь шла о покупке 1750 наградных наручных часов за 5,43 млн рублей. 850 из них должны были быть женскими, 900 — мужскими.

На циферблате этих часов должен был красоваться герб региона, а на крышке — гравировка «от губернатора Алтайского края». Аукцион не состоялся, поскольку ни одного желающего на него не заявилось.