31 августа
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Экономика
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«Все идет по плану». Анатолий Иванов об урожае этого года, кредитах РСХБ и погоде

Уборочная пора в самом разгаре. При нынешнем дождливом августе делать это растениеводам Алтая приходится очень оперативно. Каждая солнечная минута на особом счету.

Анатолий Иванов.
Анатолий Иванов.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

По данным минсельхоза Алтайского края в регионе уборка идет почти месяц.

В этом году урожайность не будет стремиться к рекордам, но только из-за погодных факторов. В остальном, с точки зрения агротехнологических приемов, сроков, объемов использованных удобрений, использования мощных орудий для максимального сохранения почвенной влаги, сельхозтоваропроизводители региона сработали на полях чётко, — рассказал заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин на семинаре для сельхозтоваропроизводителей и зернопереработчиков.

Отталкиваясь от этой информации беседуем с Анатолием Ивановым, который уже 30 лет растит хлеб и знает о сельском труде всё. Фермером Анатолий Иванов стал в феврале 1993 г., покинув пост главного агронома косихинского совхоза «Советский». Сейчас крестьянское хозяйство Анатолия Николаевича развивается, опираясь на научную основу. Сам фермер в 2004-м защитил кандидатскую диссертацию, на базе его КФХ проведено немало агрономических экспериментов, научных опытов, здесь проходят практику участники проекта Россельхозбанка «Школа фермера» и студенты аграрного вуза. Сделаны интересные разработки в вопросах оптимального подбора сельхозкультур для данного вида почв, изучен температурный режим в полеводстве. Вот и в этом году, не простом по погодным условиям: засухи мая-июня и беспросветных дождей августа — ему удается сохранять оптимизм.

— Анатолий Николаевич, какие предварительные итоги уборочной кампании этого года в вашем хозяйстве?

— Урожайность хорошая, ничего нам не помешало вырастить то, что было посеяно. До поры до времени, пока не уберем все, не хотел бы говорить об итогах, сначала в закрома — потом считать будем. Уже убрали озимую и яровую пшеницу, ячмень, примерно на уровне прошлого года. Начали уборку рапса. Впереди лен, соя, гречиха и подсолнечник.

— В чем секрет? Что помогает вам вести успешный агробизнес?

— В хозяйстве нашем уже есть весь комплекс необходимой техники, оборудования и сооружений: сушилки, склады и силоса для хранения и вентилирования, без этого сейчас никак не получится сохранить урожай. Летом построили еще один склад для хранения зерна. Есть гараж и мастерские для ремонта техники. Вся современная сельскохозяйственная техника в хозяйстве была приобретена благодаря участию Россельхозбанка. Сейчас на наших полях работают самые передовые машины мирового уровня. Как обычно, в этом году опять взяли кредит в РСХБ на сезонные работы весной. Сразу все закупили на весь период полевых работ: удобрения, ГСМ, средства защиты растений и все, спокойно работаем.

— Когда планируете завершить уборку?

— Как погода. Кто может предугадать нашу погоду? Вот то-то же. Если бы погода нам дала буквально дней десять солнечных, мы бы подобрали все, кроме подсолнечника, но увы. Так что будем надеяться и работать. В целом, все идет по плану.

— Что думаете о ценах на собранный урожай?

— Все очень неровно. То, что зависит от нас самих мы делаем: боремся с погодой, растим урожай, делаем все возможное, чтобы его сохранить. Качество продукции у нас хорошее, и клейковина, и масличность, чему способствует наша технология выращивания. Потом, когда рынок весь изучим, будем сдавать. Вот тут бы помощь государства была нелишней. Нужны рыночные механизмы, а не только запретительные меры. Необходима возможность экспорта некоторых культур, за счет которых повышается рентабельность хозяйств.

— С высоты вашего опыта, как вы считаете, какие качества необходимы фермеру, чтобы стать успешным?

— В первую очередь любить свою работу, землю, и все, что она дает. Надо постоянно учиться, быть любопытным, узнавать и пробовать. Важен собственный опыт и умение воспользоваться опытом других. Важна помощь семьи, близких и единомышленников. Все зависит от нас, кроме погоды.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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