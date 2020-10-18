«Все идет по графику». Путину доложили, какой урожай собрала Россия в 2020 году

Во время селекторного совещания с членами правительства президент России Владимир Путин получил подробную информацию о том, какой урожай собран в стране в этом году.

Доклад перед президентом держал министр сельского хощяйства Дмитрий Патрушев. Стенограмма опубликована на сайте президента.

Патрушев рассказал, что валовый сбор зерновых должен составить в этом году 125 млн тонн в чистом весе. Только пшеницы уже собрали 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн больше, чем в 2019-м.

Не останутся россияне и без картошки. Объем картофельного запаса на зиму составляет около 22 млн тонн. Урожай овощей чуть скромнее — 14 млн тонн, но тоже вполне достаточный.

Но особо Патрушев отметил небывалый урожай рапса. По словам министра, его объем ожидается на уровне рекордных 2,5 млн тонн.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин помогли убрать урожай кукурузы в Ставропольском крае. Пресс-служба президента России.

Помимо этого ведется планомерная заготовка кормов для животноводства.

«Владимир Владимирович, в целом все идет по графику. Семенами аграрии обеспечены в полном объёме, то же самое можно сказать обо всех основных производственных ресурсах. В частности, накопленные запасы минеральных удобрений составляют 3,7 миллиона тонн, что почти на 10 процентов выше прошлогоднего уровня. Сейчас цены на рынке минеральных удобрений стабильные. Что касается ГСМ, то за прошедший период года перебоев с поставками топлива у нас не наблюдалось. Потребность составляет порядка 4,6 миллиона тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн автобензина. Сельхозтоваропроизводители обеспечены ГСМ для проведения уборочной кампании», — заверил президента Патуршев.

Далее президент поинтересовался, как складывается ситуаия с экспортом сельхозпродукции. Патрушеву было что ответить. По его подсчетам, аграрии уже выручили от поставок продукции на внешний рынок 20,7 млрд долларов.