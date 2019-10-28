«Все приходится делать самому». Алтайский предприниматель Олег Махнаков о развитии своего агробизнеса

В начале октября в Барнауле в рамках форума «Мой бизнес» перед начинающими и будущими предпринимателями выступил Олег Махнаков, директор барнаульской компании «Рикон». Он рассказал о становлении своего бизнеса, проблемах развития кооперации и поделился с гостями отдельными бизнес-советами. Altapress.ru записал их.

О своей компании

— «Рикон» существует с 2001 года, основной вид нашей деятельности — производство сыров, масла и молочной продукции. Параллельно есть сельхозбизнес, у компании есть 7,5 тыс. га земли и 1,5. тыс поголовья крупного рогатого скота. «Рикон» входит в два сельхозкооператива Тальменского и Калманского района. В целом, сельхозкооперативы работают в 30 селах Алтайского края, около 1 тыс. человек входят в них. И практика создания и работы кооперативов в нашем крае признана лучшей в России.

О пользе учебного процесса

— Малый и средний бизнес — предприниматели широкого профиля. Они должны ориентироваться и в законодательстве. Они должны ориентироваться и в своем направлении бизнеса. они должны постоянно обучаться и наблюдать, какие на рынках происходят изменения.

На первом этапе сложно иметь большие финансы и нанимать профессиональных работников — поэтому все приходится делать самому. Не вовремя сданная декларация и всё — заблокированы расчетные счета. Может быть, у многих из вас такое было.

И как раз образование мне помогало избежать таких ошибок. Хочу на своем примере рассказать, как я обучался, чему обучался и какие этапы бизнеса мне помогли развиваться.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

О начале карьеры

— Я закончил АлтГТУ по специальности «инженер-конструктор» автомобилей. Выйдя из вуза, я понимал, что это востребованная специальность. Пробовал свой бизнес в розничной торговле — кафе, рекламное агентство и параллельно проходил курсы повышения квалификации.

Выучился на менеджера. На выпускном нужно было выбрать тему дипломной работы, и я почему-то решил, что у нас край аграрный и нужно как-то связываться с переработкой. Выбрал тему — создание цеха по переработке молока.

Сделал дипломную и решил вместе с партнерами воплотить её в жизнь. Мы арендовали небольшое производственное помещение и начали там изготавливать сыры. На момент, когда мы открыли предприятие, мы уже перерабатывали 1−2 тонны молока.

На сегодняшний день эти показатели выросли до 100 тонн переработки в сутки.

Как на заводе «Рикон» делают сыр-косичку Анна Зайкова

О внутренних механизмах

— Параллельно я обучался, уже поступил на президентскую программу подготовки кадров. И уже оттуда я вышел финансистом. Мы понимаем, что сельское хозяйство в 1990-е годы не сильно развивалось, все меньше и меньше оставалось в крае жизнеспособных хозяйств.

А нам нужно было сырье, и мы приняли решение, что нужно своим сельским хозяйством. В Тальменском районе купили небольшое обанкротившееся сельхозпредприятие: ни современной техники, ни чего другого у нас не было. Немного земли и скот. Нужно было как-то развиваться.

Что делать? Еду в Германию, изучаю опыт немецких коллег, как они устраивают свой бизнес.

Первые дни было интересно, приходишь на предприятие: а какая у вас машина? Какая техника? И наставники говорили:" Ребят, вы не об этом думайте! Вы смотрите на их технологии, смотрите, как выстроена система взаимосвязи внутри коллектива, как выстроена система управления.

Когда вы разберетесь с этим, то у вас любой машинный механизм будет работать. Если вы не поймете как работает механизм изнутри, как происходит управление предприятием, вы ничего не сможете в дальнейшем построить". Мне этот совет очень помог.

По словам Олега Махнакова , кооператив — это не коммерческая структура , а способ налаживания взаимоотношений , который помогает его членам получить наибольшую выгоду. Олег Богданов

О примерах кооперации

— В Германии я познакомился с кооперацией. Оказывается, там очень много кооперированных предприятий, а сельское хозяйство Японии практически на 100% находится в кооперации. Начал разбираться, что это такое. В 2008 году, приехав сюда, в Тальменском районе, мы создали первый кооператив — «Колос». Очень успешно сейчас работает.

Чтобы вам было понятно, что такое кооперация… Был такой проект «Брусничка», в него входили предприятия по переработке. Небольшие цеха объединялись под одним брендом и с собой в кооперацию взяли небольшие магазинчики, которые должны были под этим брендом продавать однотипные товары по одинаковым ценам.

Но магазины принадлежали разным предпринимателям. При этом основные места расположения магазинов должны быть приближены к крупным ТЦ или к магазинам, куда идет трафик. Но за счет того, что вы продаете товар, которого нет ни у кого из этих городских магазинов, вы имеете свою уникальность. Очень классный проект.

Читать далее И второй важный момент — предприниматели договаривались, сколько небольшие магазинчики делают наценку. Соответственно, они убирали посредников из этой цепочки, и стоимость товаров получалась низкой. Вот наглядный проект эффективной кооперации между переработчиками, продавцами и производителями.

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

О работе с дистрибьюторами

— Когда предприятие развивалось у нас был как бы внутренний сбыт — местечковый. Мы отвозили продукцию, сбывали на рынках, в небольших магазинчиках. Их со временем стало намного меньше, а производство росло, товар был интересен. Вопрос — как дальше сбывать? Как расширяться? Как найти новую нишу рынка?

Я поехал в МГУ, в высшую школу бизнеса России. Попал в японский центр, и там у меня был сэнсэй — господин финансовый консультант банка. Он мне небольшой тренинг сделал.

Все знают, что в 2007 году компания Toyota открыла производство в России, а мы должны были разработать бизнес-план по поставке компании Toyota в России пластмассовых изделий. В группе с товарищами мы очень долго пытались придумать свои бизнес-планы.

И когда мы начали защищать свои работы, сэнсэй сказал: «Все время вы потратили зря. Ни одна крупная компания не работает с мелким бизнесом. У неё есть поставщики. Вы должны поехать и предложить свой товар поставщику крупной компании. Только так».

Я это взял на вооружение, и наша компания очень редко работает с кем-то напрямую, мы работаем через дистрибьюторов. На сегодняшний день мы торгуем от Владивостока до Петербурга только через дистрибьюторов.

Это хороший жизненный опыт, который позволил развиться моему бизнесу.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

О кадровой проблеме

Роботизированные фермы — это решение. Мы понимаем, что в такой ферме на 1000 голов стада будет 17 сотрудников. У них будет очень высокая зарплата. В основном это автоматизированное производство. Любой захочет работать за достойную зарплату.

О системе «Меркурий»

— Любые изменения — это трудности. Но мое мнение, «Меркурий» для потребителя — это профанация. Вот что такое «Меркурий»? Это мы боремся с фальсификатом. И почему-то — с пальмовым маслом. Производители пальмового масла завозят через границу продукцию, этот процесс никто не контролирует.

А те, кто производят молоко, должны доказывать, что у них в производственном процессе нет пальмового масла. Но давайте сделаем так, что «Меркурий» будет и для тех, кто производит пальмовое масло.

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

О проблемах начинающего предпринимателя в Алтайском крае

— Главная проблема — земля. Сейчас осталось в крае мало свободной земли, Кто-то видит, что земля стоит необработанная, но на самом деле у нее есть собственник. Вторая проблема — финансы и наличие современной техники. Любой технологии сейчас можно обучиться.

Очень много компаний, которые помогают обучиться. Но где взять деньги, чтобы затем купить эту технологию?

О будущем своей компании

— Сейчас разрабатываем стратегию экспорта продукции. Потому что я вижу, Алтайский край с его аграрным направлением, отрезанностью от основных рынков сбыта и близости к азиатским рынкам обязан искать варианты экспорта продукции.

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Об участии в общественной жизни

— Еще помогает в бизнесе активное участие предпринимателя в общественной жизни. Вы должны понимать, что когда-нибудь вы подниметесь до такого уровня, когда часть времени должны будете выделять общественным делам. То, что я сейчас нахожусь на сцене, я считаю своей общественной работой.

Я должен рассказывать, что с нуля можно начать свой бизнес в России. И при этом можно быть успешным. Но главное при этом — вступать в союзы и общественные объединения.

Все знают, что у нас в сфере предпринимательства в основном работают четыре общественные организации, которые защищают активных предпринимателей. Это Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия», Российский Союз промышленников и предпринимателей и «Опора России».

Я для себя выбрал «Опору» потому что она организует малый-средний бизнес, защищает его интересы.

Многие знают, что в 2021 году упрощенная система налогообложения будет отменена. Как раз «Опора России» и предпринимательство сегодня пытаются защитить свои интересы, чтобы не допустить это изменение законодательства.

И когда вы участвуете в таких процессах, вы понимаете, что идете на шаг вперед, анализируете ситуацию и знаете, что будет впереди.