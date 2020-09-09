Все растет. Экономика Алтайского края восстанавливается после пандемии

По итогам 7 месяцев основные показатели социально-экономического развития Алтайского края показывают рост. Об этом сообщили в региональном минэкономе, подчеркнув, что экономика восстанавливается после ограничений, связанных с коронавирусом.

Индекс промышленного производства замедлил падение на 0,7 процентного пункта по отношению к уровню января-мая 2020 года, составив 99,6% (по России — 95,8%).

Положительную динамику эксперты заметили в основных секторах промышленности: в добывающей промышленности индекс составил 118,5%, в обрабатывающей — 100,4%.

Пищевая и перерабатывающая промышленность нарастила объемы на 6,6%. Сохраняется рост выпуска растительного и сливочного масла, мясной продукции, молока, сыров, сахара и макарон.

Объем инвестиций в основной капитал составил 41,8 млрд рублей, или 115% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Наибольшие темпы роста вложений отметили в строительстве (в 1,8 раза), добывающем секторе (в 1,6 раза), сельском хозяйстве (в 1,3 раза), хотя в целом по России объем инвестиций снизился на 4%.

Производство. Промышленность. Анна Зайкова

Кроме того, растет и зарплата, отметили в ведомстве. За полгода номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила 28 716 рублей и в реальном выражении выросла на 4,2%.

Наибольшие темпы роста наблюдают в деятельности в области информации и связи (111,4%), образовании (110,3%), здравоохранении (110,0%), сельском хозяйстве (109,8%).

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Алтайском крае вырос на 500 рублей.