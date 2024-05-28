«Всегда рядом». Сибирские бизнесмены рассказали, как Сбер поддерживает их проекты и чего им еще не хватает

Предприниматели и руководство Сибирского банка Сбера поговорили о новых возможностях для бизнеса и обменялись обратной связью об опыте партнерства. Такую Public Talk (Паблик толк) сессию в дружеской обстановке провели накануне Дня российского предпринимательства. Для кого банк уже стал семьей, и кому подойдут его отраслевые решения - расскажем в этом материале.

«Слона научили танцевать»

Барнаулец Сергей Кича, собственник транспортной компании Bartex (Бартекс) рассказал, что стал клиентом Сбера в трудную минуту. Здесь ему одобрили кредит без залога, когда в этом отказал его постоянный банк.

Было неприятно - и за пару дней я перевел в Сбер все активы своей компании. С непривычки перейти было сложно, интерфейс был непонятным, но позже разобрался, - сказал предприниматель.

Удобство зонтичного кредитования для сокращения кассовых разрывов отметил алтайский бизнесмен Алексей Казанцев, генеральный директор компании «Строительный надзор и контроль», коммерческий директор ООО «СНК-АГРО» и руководитель ООО «СНК-Карго».

Первая фирма занимается обследованием зданий и сооружений, оценкой недвижимости, аудитом пожарной безопасности и другим. Вторая - всеми проектными и строительными работами на объектах агропредприятий, вплоть до пуска и наладки оборудования. Третья предоставляет контейнерные автоперевозки по России и СНГ.

Когда мы только начинали работать со Сбером, все было громоздко, но «слона» научили танцевать, - сказал Алексей Казанцев. - Быстро, удобно, банк отзывчив к нашим просьбам, предлагает интересные решения и старается работать над поддержкой предпринимателей.

Глава нескольких новосибирских компаний Зураб Антадзе сотрудничает со Сбербанком уже четверть века. Его первая компания появилась в 1999 году. До 2016-го она была лидером по экспорту пихтового масла - на нее приходилось 92% от всего объема в России, отметил предприниматель.

Когда завод попал под санкции, бизнесмен организовал еще несколько новых направлений: изготовление косметических продуктов и лесопереработка. Последнее особенно заинтересовало китайских партнеров.

Все, что у меня есть, получилось благодаря деньгам Сбербанка. Меня все в отделении знают, на моих глазах молодые сотрудницы выросли в начальников отделов. Я тоже рос - и Сбербанк всегда был рядом. Это не рекламный слоган», - пошутил Зураб Антадзе.

Предприниматели отметили, что для еще более успешного взаимодействия со Сбером они хотели бы увеличения кредитных лимитов и новых инструментов для взаимодействия с зарубежными партнерами. Кроме этого они предложили несколько идей, как улучшить в приложении банка раздел для бизнеса и т.д.

На высоких скоростях

Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев рассказал на встрече о новых возможностях для бизнеса и подвел итоги I квартала 2024 года. Портфель кредитования в этот период превысил 146 млрд руб. - это на 51% больше чем годом ранее.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк. Фото предоставлено Сбербанком.

Из них треть приходится на товары первой необходимости: сельское хозяйство, розничную торговлю, пищевую промышленность, фармацевтику и здравоохранение. Также более 16,5 млрд руб. приходятся на транспорт и логистику, а более 10,8 млрд - на недвижимость. Почти 5,5 млрд - на телекоммуникации, медиа и ИТ-технологии.

Дмитрий Солнцев считает, что бурному росту кредитования, в том числе, способствовала обратная связь от клиентов.

Мы совершенствовали наши кредитные решения, упрощали их, делая все процессы максимально быстрыми, - отметил он. - Уже несколько лет оборотный кредит можно получить буквально за три минуты. А расчетный счет в розничном офисе теперь открывают не за 1,5 часа, а за 20 минут. Хотя, я уже считаю, что и 20 минут - это много. Мы хотим выйти на минимальные показатели.

Сделать это еще быстрее можно онлайн, в сервисе регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Здесь, подав заявку, также можно оформить ИП или ООО с единственным учредителем в течение одного-пяти рабочих дней. Счет откроется автоматически после регистрации бизнеса.

Через этот сервис, кстати, открывали компанию «Партнер-Красноярск», которая занимается производством модульных зданий для промышленности. Ее директор Ярослав Бакулин признался, что открыл этот бизнес в самое сложное время - в марте 2022 года.

Вопрос выбора банка не стоял: нужна была стабильность в ситуации нестабильности, - отметил он. - За 2023 год у нас трехкратный рост оборотов - не без поддержки Сбера. Например, он оперативно выдает нам банковские гарантии для получения аванса, что позволяет нам заключать контракты быстрее, чем конкуренты.

Всего с января по апрель 2024 год сервисом воспользовались почти 5 тыс. предпринимателей, что на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Решения для разного бизнеса

Еще один ведущий фактор привлечения новых и удержания действующих клиентов в банке - его отраслевые решения. Таких пакетов услуг у банка восемь: для коммерческой недвижимости, ЖКХ, розничной торговли, транспорта, управления продажами, сферы услуг, а также кафе и ресторанов, онлайн-торговли.

В основном они включают автоматизацию расчетов, а также аналитику и расшифровку данных. При этом у каждого пакета есть уникальные функции.

Например, решение для коммерческой недвижимости включает контроль договоров, проверку на благонадежность и другие услуги.

Решение для ЖКХ упрощает порядок платежей для жильцов и содержит единую базу объектов, жителей, приборов учета и сотрудников, отслеживание и управление заявками и т.д.

А в решении для розничной торговли - целый интернет-банк для владельцев точек с интеграцией с любым кассовым ПО, учетом доходов и расходов и даже аналитикой интересов и «портрета» покупателей и многим другим.

Цифра: 7,6 тыс. клиентов Сибирского банка воспользовались отраслевыми решениями с начала 2024 года. Из них 1,2 тыс. - новые активации на Алтае.

Новые пакеты

22 апреля Сбер ввел новое решение - пакет услуг «Только для селлеров». То есть для предпринимателей, у которых есть продажи на Мегамаркете, Wildberries (Вайлдберриз), Ozon (Озон), «Яндекс Маркете».

Ключевое преимущество - безлимитные переводы всей выручки от продаж на меркетплейсах.

В пакет включены безлимитные переводы физлицам и себе, а также 10 платежей юрлицам через СберБизнес без комиссии и бесплатная бизнес-карта с СМС уведомлениями.

Есть бесплатные консультации по выходу на маркетплейсы, инструменты для развития онлайн-продаж и приветственные бонусы в платных сервисах, например, «Бухгалтерия на аутсорсинге».

Можно подключить дополнительную услугу - комиссия 1% на Мегамаркете на 90 дней. В мае, при подключении, ее получат все новички.

«Мы продолжаем развивать свою экосистему и хотим, чтобы вы получили больше прибыли, торгуя на нашем маркетплейсе», - прокомментировал Дмитрий Солнцев.

Пакет «Только для селлеров» подключили уже 178 клиентов Сибирского банка.

Подарки для новых клиентов

Сбер проводит акции ко Дню российского предпринимательства. Новые клиенты, которые зарегистрировались с 20 по 31 мая, могут получить пакет услуг «Только для ИП» / «Набирая обороты» на 3 месяца за 1 рубль в месяц при ежемесячном списании, а также скидку 50% в СберТаргет сроком от трех месяцев.

Кроме того, им положен кешбэк 10% на все категории бонусами СберБизнес Спасибо в течение 10 недель с выпуска дебетовой СберБизнес карты в пластике и скидка 30% на подписку «Все включено» от Работа.ру.

Также можно бесплатно поучаствовать в конференции от Деловой среды 30 мая и получить от нее месяц бесплатной «Премиум»-подписки.

Сбер всегда находится в поиске нестандартных решений и возможностей развития бизнеса, в том числе в режиме санкций, - заключил Дмитрий Солнцев.

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