7 апреля
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Экономика

Всего два места. Как и где можно обменять гривны на рубли

Где и по какому курсу россияне могут обменять гривны на рубли, рассказали в Центробанке.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru
1
Где гривны меняют на рубли?

Украинские гривны можно поменять на рубли в Сбербанке, ссылается ТАСС на материалы Банка России.

2
А где обменять валюту, если я живу в Крыму?

Жители Республики Крым и Севастополя также могут обменять гривны на рубли в Российском национальном коммерческом банке (РНКБ).

3
По какому курсу происходит обмен?

Обмен возможен по фиксированному курсу — 2,5 рубля за гривну, подчеркнули в ЦБ.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
4
«Поменяться» на рубли можно без комиссии?

Да. Обмен гривен на рубли будет проходить без комиссии.

5
Сколько денег можно обменять?

Один человек может обменять не больше 8 тыс. гривен.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
6
Для обмена нужен паспорт?

Да. В Центробанке уточнили: «Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в России в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер соцподдержки. Человеку необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке».

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