Всего два места. Как и где можно обменять гривны на рубли

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Для обмена нужен паспорт?

Да. В Центробанке уточнили: «Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в России в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер соцподдержки. Человеку необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке».