Всего два места. Как и где можно обменять гривны на рубли

Украинские гривны можно поменять на рубли в Сбербанке, ссылается ТАСС на материалы Банка России.
Жители Республики Крым и Севастополя также могут обменять гривны на рубли в Российском национальном коммерческом банке (РНКБ).
Обмен возможен по фиксированному курсу — 2,5 рубля за гривну, подчеркнули в ЦБ.
Да. Обмен гривен на рубли будет проходить без комиссии.
Один человек может обменять не больше 8 тыс. гривен.
Да. В Центробанке уточнили: «Обменять гривны на российские рубли могут граждане, постоянно проживающие на территории Украины и экстренно прибывшие в России в 2022 году, и получившие ранее средства в рамках мер соцподдержки. Человеку необходимо представить в банке документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства будут зачисляться на рублевый счет, открытый гражданину в банке».