«Вселяет оптимизм»: Томенко одобрил проект бюджета Алтайского края на 2022 год с небольшим дефицитом

Бюджетный вопрос рассмотрели в среду, 6 октября, на заседании правительства Алтайского края, которое провел губернатор Виктор Томенко.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год планируется в сумме 134 млрд 201 млн рублей, объем расходов — 140 млрд 987 млн рублей. Предельный уровень дефицита составит 6 млрд 786 млн рублей.

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников подчеркнул, что регион выходит «на стабилизацию экономической ситуации»

«Проект краевого бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами бюджетной политики, это увеличение заработной платы в соответствии с указами президента от 7 мая 2012 года, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями, реализация национальных целей, обеспечение реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, участие края в федеральных проектах по привлечению инвестиций», — отметил министр.

Обсуждение бюджета Алтайского края на 2022 год.

По итогам обсуждения Томенко отметил, что финансовые возможности Алтайского края в 2022 году вырастут.

«Уже тот объем средств, который видим, вселяет оптимизм. Наши финансовые возможности в 2022 году как по отношению к первоначальным параметрам 2021 года, так и с учетом всех корректировок будут увеличены», — подчеркнул глава региона.

Правительство одобрило законопроект о краевом бюджете на 2022 год и плановый период. Губернатор 12 октября внесет документ в региональное заксобрание.

Кстати, ранее аналитики выяснили, сколько тратится на одного жителя из бюджета Алтайского края.

Немного про бюджет и планы его расходования

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год запланированы в объеме 67 млрд 861 млн рублей — на 14% выше первоначального бюджета на 2021 год.

Безвозмездные поступления на 2022 год предусмотрены в сумме 66 млрд 340 млн рублей — рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%.

Расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 73% расходной части бюджета.

При формировании проекта бюджета предусмотрена индексация зарплаты для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента — на 15,9% с 1 января 2022 года.

Зарплату проиндексируют работникам бюджетного сектора экономики, на которых не распространяется действие указов, и для государственных гражданских служащих Алтайского края — на 4% с 1 октября 2022 года.

Расходы на зарплату предусматриваются с учетом внесенного на согласование в Госдуму рассчитанного по новой методике МРОТ — 13 617 рублей.

Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного за 2022 год прожиточного минимума на детей в Алтайском крае.

Произведут индексацию социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг — на уровень роста тарифов ЖКУ.

Предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.