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Экономика

Всемирный банк рассекретил информацию, какие страны и сколько должны России

Огромную сумму денег России должны сегодня 30 государств. Общий долг на конец 2019 года составлял 22,9 млрд долларов, сообщил Всемирный банк.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Россия заняла пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран.

На конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 млрд долларов по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами, пишет РБК.

На первом месте среди должников Белоруссия, которая набрала кредитов у Москвы на 8,1 млрд долларов. Еще миллиард держат Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Но последняя страна не возвращает долг уже больше 30 лет, он был взят в 1990-е, пишет News.ru.

Российский Минфин эту информацию скрывает — ежегодно данные по кредитам другим странам публикуются в засекреченных приложениях к федеральному бюджету.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку России принять закон о плавающих ставках по кредитам населению.

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