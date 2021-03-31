Всемирный банк рассекретил информацию, какие страны и сколько должны России

Огромную сумму денег России должны сегодня 30 государств. Общий долг на конец 2019 года составлял 22,9 млрд долларов, сообщил Всемирный банк.

Россия заняла пятую строчку в рейтинге крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран.

На конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 млрд долларов по двусторонним займам: это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами, пишет РБК.

На первом месте среди должников Белоруссия, которая набрала кредитов у Москвы на 8,1 млрд долларов. Еще миллиард держат Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Но последняя страна не возвращает долг уже больше 30 лет, он был взят в 1990-е, пишет News.ru.

Российский Минфин эту информацию скрывает — ежегодно данные по кредитам другим странам публикуются в засекреченных приложениях к федеральному бюджету.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку России принять закон о плавающих ставках по кредитам населению.