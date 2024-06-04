Всему голова: как алтайское хлебное предприятие тиражирует бережливые технологии

В числе последних проектов — оптимизация логистики доставки и наборки готовой продукции в отделе экспедирования. В ходе реализации этого проекта специалистами предприятия была выполнена полная замена деревянных лотков на пластиковые короба, что позволило высвободить площади и увеличить отгрузку готовой продукции на 30%. Также результатом стало сокращение времени наборки и доставки до клиента на 4 часа.

С помощью инструментов бережливого производства нами самостоятельно были проанализированы хлебное и пряничное производства. Внедрение бережливых технологий на данных участках позволило повысить производительность труда на 15 %, увеличить выработку на человека в смену на 10 %, — указывает на положительный эффект от оптимизации производственной деятельности исполнительный директор компании Сергей Жигалов.

Следует напомнить, что предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда» под региональным управлением в 2020 году.

В ходе создания потока-образца участниками рабочей группы при поддержке экспертов Регионального центра компетенций были внедрены инструменты бережливого производства в цехе булочного производства на линии по выпуску хлеба пшеничного под собственной торговой маркой «Алтайские закрома». Первые результаты по основным показателям пилотного потока продемонстрировали увеличение выработки на человека в смену на 13%, снижение времени протекания процесса на 15%, при этом производительность выросла на 30% по линии за сутки.

Также для наращивания объемов выпуска хлеба и хлебобулочных изделий на предприятия проводятся модернизация и переоснащение производства. В ноябре 2023 года построен новый высокотехнологичный, полностью автоматизированный хлебный цех мощностью 50 тонн в сутки и площадью 1000 квадратных метров, запущена первая линия — линия формовых хлебов мощностью 25 тонн в сутки. Процесс производства хлеба «Алтайские закрома» полностью автоматизирован, что позволило увеличить объемы производства и сократить трудозатраты.

СПРАВКА ООО «Хлебокомбинат «Алтайские закрома» основано в 1958 году, с 1998 года входит в агропромышленную группу «Алтайские закрома», объединяющую предприятия и реализующую полный технологический цикл (от поля до торговых предприятий). В составе хлебокомбината работают семь производственных цехов. Ассортимент компании насчитывает 143 наименования, в том числе 78 наименований хлебобулочной продукции и 65 — кондитерской. Продукция предприятия известна в Алтайском крае и за его пределами. Она поставляется в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую области, Республику Хакасия.

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