Вслед за ценами на нефть взлетели рубль и рынок. Резко обогатились российские миллиардеры

Акции нефтегазовых компаний вытолкнули рынок вверх. В авангарде «Роснефть», «НОВАТЭК», «Татнефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть». Возобновился спрос на золото, пишет finam.ru.

Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко за день разбогатели на 1,3 млрд долларов, пишет bfm.ru. Российские миллиардеры накануне стали лидерами по росту состояния за день, следует из рейтинга богатейших людей мира Forbes Real-Time, который обновляется онлайн в течение дня.

Цена нефти на марку Brent доходила до $71,95 за баррель

Вслед за нефтью укрепилась российская валюта — на Московской бирже доллар ослаб на 0,57%, торгуясь по 63,97 рубля, евро упал на 1,22% до 70,41 рубля.

Официальный обменный курс доллара на 17 сентября понижен Банком России на 64,39 копейки — до 63,8272 рубля. Курс единой европейской валюты снижен на 86,12 копейки — до 70,6695 рубля, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Атаки дронов

Произошедшие в выходные атаки дронов на нефтедобывающие объекты Саудовской Аравии вынудили ее сократить производство «черного золота» вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с 9,8 млн. Страна закрыла нефтяной трубопровод на Бахрейн.

Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Они же пригрозили повторными аналогичными акциями. Однако США усомнились обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Деньги

Предложение Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия может закупить у России средства защиты, чтобы обезопасить объекты нефтяной инфраструктуры от атак, подобных тем, каким нефтяные предприятия страны подверглись 14 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате, посвященного урегулированию ситуации в Сирии.

В июне Центробанк не исключил падения цен на нефть до 20 долларов за баррель. ЦБ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года — первом полугодии 2020 года до $20 с закреплением далее на уровне $35 за баррель.

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