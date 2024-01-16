16 января
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Экономика

ВТБ и «Открытие» начали объединение негосударственных пенсионных фондов

ВТБ Пенсионный фонд начал процесс присоединения НПФ «Открытие», в рамках которого перевод клиентов произойдет автоматически. Интеграция завершится до конца первого полугодия 2024 года, а объем средств под управлением фонда превысит 1 трлн руб.

В рамках интеграции клиентам НПФ «Открытие» не потребуется совершать никаких дополнительных действий — перевод произойдёт автоматически. Интеграция фондов не затронет реализацию действующих корпоративных пенсионных программ. Их условия останутся неизменными, без перезаключения действующих договоров с вкладчиками — юридическими лицами.

Основная задача — провести интеграцию максимально комфортно для всех клиентов. Мы гарантируем сохранность пенсионных средств клиентов НПФ «Открытие» и исполнение перед ними всех обязательств в полном объёме. Наши усилия и готовность оперативно решать любые вопросы позволит завершить объединение фондов в кратчайшие сроки, уже во втором квартале этого года. В результате под нашим «крылом» окажется более 10 млн человек, в интересах которых мы продолжим активную работу, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Решение об объединении было принято на внеочередных общих собраниях акционеров фондов 23 ноября 2023 года.

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