ВТБ нарастил число розничных клиентов на Алтае

В прошлом году мы активно работали с населением региона, развивали цифровые сервисы для решения повседневных задач. Результат нашей работы — увеличение числа активных розничных клиентов на 11% за год. Наша задача сохранить этот тренд в 2024 году. Для этого мы будем уделять особое внимание комплексному обслуживанию семей, предоставлению им необходимых финансовых сервисов, созданию цифровой среды. Еще одна цель на этот год — объединение с клиентами «Открытия», процесс их перехода к нам на обслуживание уже начался, — прокомментировал Дмитрий Горбунов, единый бизнес-лидер банков ВТБ и Открытие в Алтайском крае и Республике Алтай.