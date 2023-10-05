ВТБ: спрос на автокредиты в Алтайском крае вдвое превысил результат 2021 года

По итогам трех кварталов жители Сибирского федерального округа получили в ВТБ более 10 млрд рублей автокредитов. Этот показатель не только значительно превосходит уровень за аналогичный период прошлого года, но и вдвое больше, чем за весь 2021 год. В Алтайском крае объем продаж составил 1,2 млрд рублей.

С января по сентябрь жители региона оформили в банке более 1,2 тыс. кредитов на покупку авто, общий объем сделок составил около 1,2 млрд рублей, что в два раза превышает объем продаж весь 2021 год. Средний чек автокредита по итогам девяти месяцев зафиксирован на уровне чуть более 1 млн рублей, не изменившись за последние два года.

В этом году рынок автокредитования растет высокими темпами. В целом, по итогам девяти месяцев жители края оформили в банке около 1,2 млрд рублей автокредитов, это в три раза больше год к году и вдвое — ко всему 2021 году. Пик продаж пришелся на летние месяцы. Дополнительным фактором, подстегнувшим спрос в конце лета, стал рост ключевой ставки — заемщики спешили оформить кредит на «старых» условиях, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Всего в Сибирском федеральном округе клиенты банка получили более 9,6 тысяч автокредитов на общую сумму 10,2 млрд рублей. Топ-3 регионов по объему продаж стали Красноярский край (2,3 тыс. кредитов на 2,6 млрд рублей), Новосибирская область (1,7 тыс. кредитов на 2 млрд рублей) и Иркутская область (1,6 тыс. кредитов на 1,6 млрд рублей).

В банке прогнозируют, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвертом квартале интерес россиян к автокредитам может «охладиться». Тем не менее, за счет роста среднего «чека» на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными.