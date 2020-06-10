ВТБ в Алтайском крае поддержал клиентов на сумму более 6,5 млрд рублей

ВТБ одобрил кредитные каникулы для алтайских заемщиков — физических лиц на сумму 1,8 млрд рублей. Среднему и малому бизнесу, пострадавшему в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 4,9 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила 6,7 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ поддержки. В настоящее время жителям Алтайского края и Республики Алтай одобрено более 3,2 тыс. заявок, из которых 2,8 тыс. (свыше 1,3 млрд рублей) — по потребительским кредитам, более 350 шт. (430 млн рублей) — по ипотеке, 30 шт. (16,5 млн рублей) — по автокредитам. Четверть всех заявок была согласована в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

По программе льготного кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства РФ № 422) банк заключил с юридическими лицами и ИП 74 соглашения на 244,6 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сферы общественного питания и гостиничного бизнеса, розничной торговли непродовольственными товарами и автомобильных грузоперевозок. Кроме того, ВТБ в регионе заключил 91 кредитное соглашение на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на общую сумму 4,2 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

ВТБ в Алтайском крае на текущий момент подписано 14 кредитных соглашений на общую сумму 480,4 млн руб по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых в рамках Постановления Правительства РФ № 696. В работе находится еще 51 заявка на сумму 249 млн руб.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

Пандемия внесла корректировки во все сферы нашей жизни. Сегодня перед банком стоит важнейшая задача — помочь нашим клиентам максимально сохранить свои активы, предоставить возможность отсрочки выплат по кредитам. ВТБ оказывает оперативную финансовую поддержку как в рамках государственных программ, так и с использованием собственных инструментов банка.

ВТБ выступает одним из основных игроков на финансовом рынке Алтайского края. По итогам первого квартала кредитно-документарный портфель банка в регионе превысил 59,5 млрд рублей (рост 4% с начала года), портфель привлеченных средств вырос на 5% и составил также 59,5 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО)