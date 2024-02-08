В январе выдачи автокредитов в Алтайском крае выросли в 3,6 раза

В январе жители Алтайского края оформили в ВТБ около 200 кредитов на покупку авто на общую сумму свыше 220 млн рублей. Такой результат в 3,6 раза по количеству и объему превысил итоги за первый месяц прошлого года.

Средняя сумма одного автокредита, выданного банком жителям края в январе, составила порядка 1,1 млн рублей. Это на 6% ниже, чем в декабре, и соответствует размеру «среднего чека» год назад.

Авто с пробегом по-прежнему вызывают наибольший интерес заемщиков. По итогам января такие машины приобрели около 70% алтайских клиентов ВТБ (год назад — 45%). Среди самых популярных моделей — подержанные Toyota (20% от общего количества сделок в сегменте б/у машин), NISSAN (15%) и MITSUBISHI (10%). «Средний чек» одной сделки в январе в этом сегменте составил немногим более 1,2 млн рублей.

Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу CHANGAN (38% от общего количества сделок в сегменте новых машин). Второй по популярности стала OMODA (33%). Средняя сумма кредита на покупку новых машин — 1,2 млн рублей.

В январе активность заемщиков на рынке автокредитования была необычно высокой. Существенным стимулом для планировавших покупку автомобиля стали сезонные акции и привлекательные скидки от автодилеров, которые стремятся реализовать поставки прошлого года. Они заметно «подогрели» интерес покупателей и, по нашей оценке, в ближайший месяц этот тренд будет сохраняться, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Всего, по оценке ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года. По итогам января совокупная доля Группы ВТБ в выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 п.п. за год.

По оценкам экспертов, несмотря на высокий уровень ключевой ставки большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти: рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто.

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